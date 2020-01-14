 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Января

13 Января

Популярное

МВД Бурятии подало в суд на Вячеслава Мархаева

МВД Бурятии подало в суд на Вячеслава Мархаева
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Полиция считает, что слова лидера коммунистов порочат деловую репутацию МВД

МВД по Бурятии подало иск о защите деловой репутации к иркутскому сенатору, лидеру Бурятского отделения КПРФ Вячеславу Мархаеву. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Фёдорова. Поводом для иском стало выступление Мархаева в Совете Федерации 25 сентября. Тогда сенатор просил главу Верховного суда проверить действия полиции и Росгвардии при задержаниях на несанкционированной акции на площади Советов в Улан-Удэ 12 сентября.

В иске, который имеется в распоряжении «МБХ медиа», говорится, что Мархаев распространил «недостоверные сведения» следующего содержания: «Противоправным действиям сотрудников полиции и Росгвардии, фальсификациям на выборах мэра нужна, конечно же, правовая оценка. Блогер Дмитрий Баиров в результате силового захвата получил обухом топора травму, тем не менее, больного привозят в суд».

Полиция считает, что эта цитата порочит деловую репутацию МВД по Бурятии как органа государственной власти. «В результате действий ответчика для МВД наступили неблагоприятные последствия. Сведения сформировали негативное мнение общественности к полиции, недоверие к ее работе, подорвали авторитет общества к деятельности МВД», — говорится в иске.

Полиция попросила признать сведения недостоверными и обязать Мархаева опровергнуть их на заседании Совета Федерации. В частности сенатор должен сказать, что сотрудники полиции действовали в строгом соответствии законодательством, а обстоятельства получения травмы Баировым «не связаны с нанесением удара обухом по голове».

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 сентября на главной площади начался стихийный митинг. Всё началось как одиночная акция таксиста-блогера Дмитрия Баирова, требовавшего отпустить задержанного водителя якутского «шамана» Александра Габышева. К вечеру на место подтянулись коммунисты, заявившие уже требование о перевыборах мэра Улан-Удэ. 10 сентября правоохранители задержали сидевших в машинах Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала от КПРФ Баира Цыренова. В руках у силовиках были топорики: позже было заявлено, «чтобы подрубать осколки от автомобильных стёкол». Несогласованная акция на площади продолжалась вплоть до 12 сентября, когда поздней ночью были задержаны последние протестующие, а площади перекрыли с официальной формулировкой «для подготовки к празднованию Победы на Халхин-Голе».

На одного из протестующих возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» после того, как он распылил слезоточивый газ против росгвардейца. Дело окончилось судебным штрафом в 5 тысяч рублей.



МВД Бурятии Совет Федерации КПРФ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

МВД Бурятии подало в суд на Вячеслава Мархаева
МВД Бурятии подало в суд на Вячеслава Мархаева
Власть, 14.01.2020
Полиция считает, что слова лидера коммунистов порочат деловую репутацию МВД
Глава Следственного управления по Бурятии примет граждан
Глава Следственного управления по Бурятии примет граждан
Власть, 13.01.2020
Личный приём состоится в Прибайкальском районе
Поведение Баира Жамбалова рассмотрят на комиссии по депутатской этике
Поведение Баира Жамбалова рассмотрят на комиссии по депутатской этике
Власть, 13.01.2020
Заявление в комиссию подали в связи с участием Жамбалова в громком деле о смертельном ДТП
Глава минпросвещения рассказала о новых отметках в школьных аттестатах
Глава минпросвещения рассказала о новых отметках в школьных аттестатах
Власть, 12.01.2020
Оценки за физкультуру и музыку могут уйти в прошлое
Читинец просит власти страны спасти город от экологической катастрофы
Читинец просит власти страны спасти город от экологической катастрофы
Власть, 10.01.2020
Созданную им петицию подписали более 5 тысяч человек
Бурятский лама встретился с врио губернатора Иркутской области
Бурятский лама встретился с врио губернатора Иркутской области
Власть, 10.01.2020
Зоригто Батуев трудится ширээтэ ламой Усть-Ордынского окружного дацана  
Алексей Цыденов встретился с лучшими лучниками Бурятии
Алексей Цыденов встретился с лучшими лучниками Бурятии
Власть, 10.01.2020
«Помогать будем, все возможности у нас есть», - заверил глава
В Бурятии чиновнице, провернувшей аферу на 5 млн, грозит штраф
В Бурятии чиновнице, провернувшей аферу на 5 млн, грозит штраф
Власть, 10.01.2020
В районный кинотеатр поставили бывшее в употреблении оборудование
Алексей Цыденов рекомендовал Баиру Жамбалову временно покинуть пост секретаря «Единой России»
Алексей Цыденов рекомендовал Баиру Жамбалову временно покинуть пост секретаря «Единой России»
Власть, 09.01.2020
Рекомендация была дана на время следствия по делу о смертельном ДТП
В мэрии Улан-Удэ решили расширить штат
В мэрии Улан-Удэ решили расширить штат
Власть, 09.01.2020
Кадровые новшества повлекут за собой свыше 1,6 млн рублей расходов
Глава Бурятии посетил детский центр «Малышок»
Глава Бурятии посетил детский центр «Малышок»
Власть, 09.01.2020
Алексей Цыденов побывал на мастер-классе по изготовлению открыток
Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с наступающим Новым годом
Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с наступающим Новым годом
Власть, 31.12.2019
Чимит Бальжинимаев пожелал, чтобы 2020-й оправдал стремления и ожидания

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^