МВД Бурятии подало в суд на Вячеслава Мархаева

Полиция считает, что слова лидера коммунистов порочат деловую репутацию МВД
МВД по Бурятии подало иск о защите деловой репутации к иркутскому сенатору, лидеру Бурятского отделения КПРФ Вячеславу Мархаеву. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Фёдорова. Поводом для иском стало выступление Мархаева в Совете Федерации 25 сентября. Тогда сенатор просил главу Верховного суда проверить действия полиции и Росгвардии при задержаниях на несанкционированной акции на площади Советов в Улан-Удэ 12 сентября.
В иске, который имеется в распоряжении «МБХ медиа», говорится, что Мархаев распространил «недостоверные сведения» следующего содержания: «Противоправным действиям сотрудников полиции и Росгвардии, фальсификациям на выборах мэра нужна, конечно же, правовая оценка. Блогер Дмитрий Баиров в результате силового захвата получил обухом топора травму, тем не менее, больного привозят в суд».
Полиция считает, что эта цитата порочит деловую репутацию МВД по Бурятии как органа государственной власти. «В результате действий ответчика для МВД наступили неблагоприятные последствия. Сведения сформировали негативное мнение общественности к полиции, недоверие к ее работе, подорвали авторитет общества к деятельности МВД», — говорится в иске.
Полиция попросила признать сведения недостоверными и обязать Мархаева опровергнуть их на заседании Совета Федерации. В частности сенатор должен сказать, что сотрудники полиции действовали в строгом соответствии законодательством, а обстоятельства получения травмы Баировым «не связаны с нанесением удара обухом по голове».
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 сентября на главной площади начался стихийный митинг. Всё началось как одиночная акция таксиста-блогера Дмитрия Баирова, требовавшего отпустить задержанного водителя якутского «шамана» Александра Габышева. К вечеру на место подтянулись коммунисты, заявившие уже требование о перевыборах мэра Улан-Удэ. 10 сентября правоохранители задержали сидевших в машинах Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала от КПРФ Баира Цыренова. В руках у силовиках были топорики: позже было заявлено, «чтобы подрубать осколки от автомобильных стёкол». Несогласованная акция на площади продолжалась вплоть до 12 сентября, когда поздней ночью были задержаны последние протестующие, а площади перекрыли с официальной формулировкой «для подготовки к празднованию Победы на Халхин-Голе».
На одного из протестующих возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» после того, как он распылил слезоточивый газ против росгвардейца. Дело окончилось судебным штрафом в 5 тысяч рублей.
МВД Бурятии подало в суд на Вячеслава Мархаева
Власть, Фото:
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