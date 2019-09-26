Избранный председатель Улан-Удэнского горсовета: «Очень много планов и задач»

Первая сессия горсовета началась с гимна Улан-Удэ.







Сначала депутаты единогласным решением избрали состав счётной палаты, в неё вошли пять человек. Её председателем, также единогласно, была выбрана директор школы №35, депутат Людмила Пахомова.



- Спасибо за доверие, - сказал он кратко.





