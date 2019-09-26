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Избранный председатель Улан-Удэнского горсовета: «Очень много планов и задач»

Избранный председатель Улан-Удэнского горсовета: «Очень много планов и задач»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ закончилась первая часть сессии депутатов горсовета

Сегодня в 10:00 в администрации Улан-Удэ начал свою работу новый, шестой созыв городского совета депутатов. В большом зале присутствовало 29 народных избранников из 30, один отсутствовал по уважительной причине – командировка. Также присутствовал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, представитель прокуратуры, начальник УМВД по Улан-Удэ, председатель контрольно-счётной палаты, руководители структурных подразделений администрации города, общественники и СМИ.

В повестке на первую половину сессии стояло 8 вопросов – утверждение секретариата горсовета, счётной палаты и избрание её председателя, формирование комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этики. Основной повесткой стало избрание председателя городских депутатов и его заместителя.

Первая сессия горсовета началась с гимна Улан-Удэ.

Сначала депутаты единогласным решением избрали состав счётной палаты, в неё вошли пять человек. Её председателем, также единогласно, была выбрана директор школы №35, депутат Людмила Пахомова.

Также народные избранники сформировали состав комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этики. Председательствовать в новой комиссии будет бывший заммэра Александр Иринчеев.

- Спасибо за доверие, - сказал он кратко.


На этом открытые голосования завершились. Председателя городского совета и его заместителя выбирали уже при помощи бюллетеней в специальных кабинках.

На место председателя было выдвинуто две кандидатуры – «единоросс» Чимит Бальжинимаев и представитель КПРФ Елена Вахрушкинова.

Из 29 присутствовавших за Чимита Бальжинимаева проголосовало 26 человек. Его заместителем стал Анатолий Белоусов, он был единственным, кого выдвинули на эту должность.

- Мы с коллегами уже обсуждали, что будем сотрудничать с мэром города Игорем Шутенковым, администрацией города, с Народным Хуралом, правительством республики. Очень много планов и задач нами ставится. Более 1000 наказов избирателей получили депутаты. Сейчас они систематизируются, также будет создана рабочая группа по их исполнению, - рассказал избранный председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

Во время общения с журналистами мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что начало работы нового созыва горсовета – это открытие новой страницы истории города.

- Начал работу шестой созыв Улан-Удэнского депутатского корпуса. Сегодня был избран председатель горсовета и его заместитель. Впереди у них большая, трудная, напряжённая работа и я уверен, что они справятся с этим. Также хотелось бы сказать, что работа будет постоянная, дружная, работа будет построена на взаимопонимании, взаимовыручки. Это не значит, что мы будем мыть друг другу руки, это значит, что мы будем прикрывать друг другу спины в решение трудных и тяжёлых задач, - сказал мэр города Игорь Шутенков.

На этом первая половина первой сессии горсовета закончилась. Она продолжится в 14:00. Депутаты изберут председателей постоянно действующих комитетов.


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