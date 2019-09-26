Гендиректор «Полином» возглавил Улан-Удэнский горсовет

Председателем Улан-Удэнского горсовета депутатов избран Чимит Бальжинимаев, генеральный директор компании «Полином». Голосование состоялось сегодня на первой сессии горсовета нового, шестого созыва. На сессии присутствовало 29 депутатов из 30-ти (один уехал в командировку). Бальжинимаев набрал 26 голосов.
Вторым кандидатом в кресло председателя горсовета была представитель КПРФ Елена Вахрушкинова, помощник депутата Народного Хурала Галсана Дареева. Она получила три голоса.
Новый состав горсовета состоит из: 26 представителей «Единой России», двух членов КПРФ, одного представителя ЛДПР, одного представителя «Справедливой России». В горсовет прошли всего два самовыдвиженца, которые точно не являются оппозицией: директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков и врач, депутат нескольких прошлых созывов Валерий Амагыров.
- Коллеги, благодарю вас за оказанное доверие. Спасибо большое. Будем работать, - сказал после оглашения результатов Чимит Бальжинимаев.
Заместителем председателя горсовета стал директор Бурятского индустриального техникума Анатолий Белоусов, его кандидатура была единственной, выдвинутой на голосование.
Справка:
Чимит Бальжинимаев родился 28 сентября 1976 года в селе Кижинга Кижингинского района Бурятии.
В 1993 году окончил Кижингинскую школу-лицей. В 2000 году окончил электротехнический факультет Восточно-Сибирского государственного технологического университета. В 2003 году окончил президентскую программу подготовки управленческих кадров.
С 2000 г. по 2002 г. работал в ООО «Строймеханизация» инженером-системотехником. С 2002 г. по 2006 г. работал в ООО «Глобал» исполнительным директором. С 2006 г. по 2014 г. работал зам. генерального директора компании «ПолиНом».
С 2014 года генеральный директор компании «ПолиНом».
Женат. Двое детей.
Анатолий Белоусов родился 11 февраля 1975 года в Улан-Удэ. В 1996 году окончил Бурятский госуниверситет по специальности «Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура». В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». В 2011 году прошёл профессиональную переподготовку в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете по специальности «Менеджмент».
Трудовую деятельность начал в 1996 году в качестве преподавателя физкультуры в Железнодорожном лицее № 1. С 1998 по 2002 год – председатель федерации тхэквондо Бурятии. С 2002 по 2008 год – заместитель директора школы высшего спортивного мастерства. С 2008 года – директор Бурятского республиканского индустриального техникума.
Награждён медалью «85 лет органу государственного управления физической культурой и спортом Республики Бурятия», медалью «За заслуги в спорте». Отличник физической культуры и спорта.