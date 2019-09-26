Гендиректор «Полином» возглавил Улан-Удэнский горсовет



Новый состав горсовета состоит из: 26 представителей «Единой России», двух членов КПРФ, одного представителя ЛДПР, одного представителя «Справедливой России». В горсовет прошли всего два самовыдвиженца, которые точно не являются оппозицией: директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков и врач, депутат нескольких прошлых созывов Валерий Амагыров.





- Коллеги, благодарю вас за оказанное доверие. Спасибо большое. Будем работать, - сказал после оглашения результатов Чимит Бальжинимаев.

Председателем Улан-Удэнского горсовета депутатов избран Чимит Бальжинимаев, генеральный директор компании «Полином». Голосование состоялось сегодня на первой сессии горсовета нового, шестого созыва. На сессии присутствовало 29 депутатов из 30-ти (один уехал в командировку). Бальжинимаев набрал 26 голосов.Вторым кандидатом в кресло председателя горсовета была представитель КПРФ Елена Вахрушкинова, помощник депутата Народного Хурала Галсана Дареева. Она получила три голоса.Заместителем председателя горсовета стал директор Бурятского индустриального техникума Анатолий Белоусов, его кандидатура была единственной, выдвинутой на голосование.родился 28 сентября 1976 года в селе Кижинга Кижингинского района Бурятии.В 1993 году окончил Кижингинскую школу-лицей. В 2000 году окончил электротехнический факультет Восточно-Сибирского государственного технологического университета. В 2003 году окончил президентскую программу подготовки управленческих кадров.С 2000 г. по 2002 г. работал в ООО «Строймеханизация» инженером-системотехником. С 2002 г. по 2006 г. работал в ООО «Глобал» исполнительным директором. С 2006 г. по 2014 г. работал зам. генерального директора компании «ПолиНом».С 2014 года генеральный директор компании «ПолиНом».Женат. Двое детей.родился 11 февраля 1975 года в Улан-Удэ. В 1996 году окончил Бурятский госуниверситет по специальности «Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура». В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». В 2011 году прошёл профессиональную переподготовку в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете по специальности «Менеджмент».Трудовую деятельность начал в 1996 году в качестве преподавателя физкультуры в Железнодорожном лицее № 1. С 1998 по 2002 год – председатель федерации тхэквондо Бурятии. С 2002 по 2008 год – заместитель директора школы высшего спортивного мастерства. С 2008 года – директор Бурятского республиканского индустриального техникума.Награждён медалью «85 лет органу государственного управления физической культурой и спортом Республики Бурятия», медалью «За заслуги в спорте». Отличник физической культуры и спорта.