Глава Бурятии: «Я открыт для диалога в любом формате»

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к жителям Улан-Удэ.
- Уважаемые земляки, выборы состоялись, итоги подведены. Кто бы что бы ни говорил, но итоги подводились с участием представителей каждого кандидата и всех партий. Нужно уважать выбор наших людей, наших горожан. Впереди много задач, много вопросов, которые требуют решения и которые можно решить только вместе. Есть вопросы – мы открыты для диалога. Я открыт для диалога в любом формате, но во взаимоуважении и в рамках закона. Нас оценят не по словам нашим, а по делам нашим. Работаем, - обратился к людям Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в парке «Юбилейный» прошёл митинг, инициированный коммунистами. В нём приняли участие, по разным оценкам, от тысячи до двух тысяч человек. На сцене выступали поэт Есугей Сындуев, общественники Алексей Карнаухов и Дмитрий Обогоев, руководитель группы «Нет произволу ТГК-14» Ирина Трофимова, депутат Народного Хурала от КПРФ Баир Цыренов и лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев. Звучало множество требований, в том числе о перевыборах мэра Улан-Удэ.
Поднялся на сцену и Алексей Цыденов, но нормального диалога не получилось. Главу перебивали выкриками из толпы. Общение Цыденова и людей продолжилось уже за сценой, без микрофона.
Член участковой избирательной комиссии на 22-м округе после митинга пообщалась с журналистами.
- У нас 793 участок, 22 округ. У нас никаких нарушений не было. Стояли члены КПРФ, и мы на вытянутой руке от стола стояли, подходить нельзя было. Комиссия всё считала, наблюдатели наблюдали, никаких замечаний не было, все подписали, и вдруг после выборов слышим, что подстроено, подделано. Да, как это подстроено? Когда все подписали, показывали пустые ящики, запечатанные, что повезли. Всё показали полностью, всё подсчитали, и вдруг сегодня говорят, что всё фальсифицировано, нужно отменять. Как отменять, когда Игорь Юрьевич больше голосов набрал. Только то, что народу мало пришло. Да, народу было мало. Но с моего конкретно дома пришло 109 человек, я им благодарна, что пришли, проголосовали, - заявила женщина.
На выборах мэра Улан-Удэ и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков получил 52,5% голосов при явке в 34%, а его главный конкурент, сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев — 36,58%. На выборах в горсовет КПРФ также потерпела поражение от «Единой России» (2 мандата против 26-ти).