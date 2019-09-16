Глава Бурятии: «Я открыт для диалога в любом формате»

- Уважаемые земляки, выборы состоялись, итоги подведены. Кто бы что бы ни говорил, но итоги подводились с участием представителей каждого кандидата и всех партий. Нужно уважать выбор наших людей, наших горожан. Впереди много задач, много вопросов, которые требуют решения и которые можно решить только вместе. Есть вопросы – мы открыты для диалога. Я открыт для диалога в любом формате, но во взаимоуважении и в рамках закона. Нас оценят не по словам нашим, а по делам нашим. Работаем, - обратился к людям Алексей Цыденов.











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