Депутаты горсовета Улан-Удэ вошли в федеральный регистр доноров костного мозга

Трансплантация клеток способна спасти жизнь пациентов



По всей стране идёт марафон донорства крови и костного мозга. Ко всероссийской акции 31 октября присоединились депутаты, их помощники и сотрудники аппарата горсовета Улан-Удэ.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, донорство костного мозга также важно, как и донорство крови. Трансплантация клеток способна спасти жизнь пациентов с заболеваниями крови, наследственными, иммунными заболеваниями.



- Не всегда донорами клеток костного мозга могут быть родственники. В этом случае мы обращаемся к федеральному регистру, чтобы найти подходящего по генотипу донора. Из 10 тысяч потенциальных доноров только один может подойти, поэтому регистр нужно пополнять постоянно. Сейчас в нем зарегистрировано чуть более 204 000 человек, 1 200 потенциальных доноров – из Бурятии, - отметила главврач станции переливания крови Бурятии Марина Бутуханова.



Депутат Василий Иванов на протяжении десяти лет сдаёт кровь, на этот раз решил проверить, подойдёт ли.



- Несмотря на то, что по генотипу не каждая донация подойдёт пациенту, случится так, что именно наша кровь или клетки костного мозга будут необходимы. Это помощь людям, буквально спасение жизни, - поделился депутат Василий Иванов.



Потребность в пополнении федерального регистра высока – доступ к основной базе данных доноров костного мозга со всего мира, который находится в Европе, для России теперь ограничен. Поэтому сейчас остаётся надежда только на неравнодушных граждан, которые не имеют противопоказаний по здоровью и желают помочь.



- В России проживает более 190 национальностей, у каждой свой генотип, поэтому наш регистр должен чаще пополняться. Главное – быть здоровым и не бояться. Сначала берётся кровь на анализ, определяется генотип, данные заносятся в базу. Если нужен донор, с ним связываются по информации из базы данных и вызывают в Кемерово. Из Бурятии два человека уже помогли спасти жизни других, - рассказал зампредседателя горсовета Анатолий Белоусов.



