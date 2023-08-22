Приём заявок на окружной этап всероссийского конкурса продлён до 12 сентября
Мастера и народные умельцы Бурятии примут участие в конкурсе «Туристический сувенир». Приём заявок на окружной этап всероссийского конкурса продлили до 12 сентября.
- Принять участие в конкурсе могут авторы и производители туристических сувениров, мастера народного художественного промысла, музеи, компании и учреждения из регионов Дальнего Востока, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею, - сообщает Туристский информационный центр Бурятии.
Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится в несколько этапов. Сначала экспертный совет оценивает все заявленные работы дистанционно. После этого формируется список финалистов, которые приглашаются в финал окружного этапа конкурса для очной презентации своих сувениров экспертам.
Как сообщал «Байкал-Daily», главный жюри и организатор конкурса «Турсувенир» на фестивале «Арт Бурятия» Геннадий Шаталов отметил, что сейчас уровень качества сувениров Бурятии значительно вырос.
- Работы из Бурятии уже могут смело могут претендовать на первые места во всероссийских конкурсах. Бурятия в этом направлении обогнала многие регионы ДФО, - подчеркнул Геннадий Шаталов.
Финал окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» Дальневосточного федерального округа пройдёт 28 и 29 сентября в Улан-Удэ.
Конкурс проходит ежегодно.
Мастера Бурятии примут участие в конкурсе «Турсувенир»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Приём заявок на окружной этап всероссийского конкурса продлён до 12 сентября
Защитное сооружение построили ещё 45 лет назад
Мария Ферапонтьевна 30 лет посвятила педагогике
Гостей ждут мастер-классы, игры, экскурсия
А ещё там установили скамейку для прощания за 30 тысяч и калитку
Несмотря на отсутствие горячей воды с мая, горожанам делали начисления по полной
Подтопленную территорию проверяет медведь
Уровень рек в городе опять повышается
В некоторых районах выпала двухмесячная норма осадков
В отношении более 4,3 тысячи человек применяется временное ограничение на выезд из страны
Аварийно-восстановительные работы в зоне ЧС продолжаются
Река там вышла на пойму уже на 72 сантиметра
Соревнования проходили в упорной борьбе
В деле разбиралась прокуратура
Они сообщили, что одна бесхозная бурёнка сдохла прямо посреди улицы