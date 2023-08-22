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Мастера Бурятии примут участие в конкурсе «Турсувенир»

Мастера Бурятии примут участие в конкурсе «Турсувенир»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приём заявок на окружной этап всероссийского конкурса продлён до 12 сентября

Мастера и народные умельцы Бурятии примут участие в конкурсе «Туристический сувенир». Приём заявок на окружной этап всероссийского конкурса продлили до 12 сентября.

- Принять участие в конкурсе могут авторы и производители туристических сувениров, мастера народного художественного промысла, музеи, компании и учреждения из регионов Дальнего Востока, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею, - сообщает Туристский информационный центр Бурятии.

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится в несколько этапов. Сначала экспертный совет оценивает все заявленные работы дистанционно. После этого формируется список финалистов, которые приглашаются в финал окружного этапа конкурса для очной презентации своих сувениров экспертам.

Как сообщал «Байкал-Daily», главный жюри и организатор конкурса «Турсувенир» на фестивале «Арт Бурятия» Геннадий Шаталов отметил, что сейчас уровень качества сувениров Бурятии значительно вырос.

- Работы из Бурятии уже могут смело могут претендовать на первые места во всероссийских конкурсах. Бурятия в этом направлении обогнала многие регионы ДФО, - подчеркнул Геннадий Шаталов.

Финал окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» Дальневосточного федерального округа пройдёт 28 и 29 сентября в Улан-Удэ.

Конкурс проходит ежегодно.
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