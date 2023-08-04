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Работы мастеров Бурятии хотят вывести из «зоны сувениров»

Работы мастеров Бурятии хотят вывести из «зоны сувениров»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В течение трёх дней для них на Байкале провели мастер-классы

В конце июля в Новоселенгинске, Тарбагатае и Улан-Удэ прошёл первый этап фестиваля ремесленников «Арт Бурятия» (16+). В нём приняли участие более 100 участников со всей республики. Они представили свои изделия из металла, кожи, в том числе рыбьей, шерсти, дерева и ткани.

Из всех участников было отобрано 67 человек. Для них с 1 по 3 августа в визит-центре Байкальского заповедника проходил творческий лагерь с участием экспертов из Москвы и Екатеринбурга. Обучал ремесленников в том числе известный бурятский оружейник, скульптор, и ювелир Жигжит Баясхаланов.

- Давайте уйдём от слова «сувенир» и придём к словам «арт», «мастер» и «искусство». Я считаю, что мы должны полностью поменять понятие «сувенир». Сувенир – это что-то лёгкое и быстрое на уровне магнитиков. Я долго боролся с этим понятием. Мне часто говорили, что у меня красивые сувенирные ножи, но теперь так уже не говорят. Для обычного человека сувенир – это то, что наклепали на станке. Вспомним, был раньше сувенирный завод «Гэсэр», где на станке изготавливали бутафорские ножи. То, что представлено здесь, на фестивале – это уже не сувенир, а настоящая ручная работа, - поделился Жигжит Баясхаланов.



По его словам, у изделий бурятских ремесленников «не хватает где-то продуманной, лаконичной подставки, качественной упаковки, хороших и подходящих материалов», и над этим надо работать. Он отметил, что работы наших мастеров - это больше, чем просто сувениры.

- Мы, конечно, хотим вывести арт-работы наших мастеров из зоны «сувениров». Я считаю, что это не сувенирная работа, это работа, которая действительно передаёт бурятскую культуру, - подчеркнул Жигжит Баясхаланов.

- У меня настрой развиваться, хочу развивать своё творчество дальше, - говорит Бимба из села Ташир Селенгинского района.

Он уже более 20 лет занимается искусством лепки, чеканки, литья из бронзы. Изготавливает удивительные скульптуры из бронзы с традиционными бурятскими мотивами.

Семейная пара Баира и Людмилы Рабдановых из Кяхты успешно продвигает свои изделия – посуду и сувениры из кедра ручной работы с росписью.

- В своих работах мы стараемся отразить наши бурятские традиции. Если куколки, то делаем семью в национальных костюмах. Если магниты - то в виде бууз. Во все изделия вкладываем душу. У нас нет одинаковых изделий. Я вытачиваю, жена расписывает, старший сын тоже нам помогает, – рассказал мастер.



Ещё одна участница фестиваля Светлана Богомазова из Тарбагатайского района создаёт необычные куклы в традиционных семейских костюмах. По её словам, на каждую куклу уходит неделя работы, вручную шьётся каждая деталь куклы, одежда и украшения. Куклы Светлана шила по фотографиям семейских костюмов.
   

 
Участник фестиваля, председатель правления ФРОС «Регион ПР» и основатель многих туристических премий Геннадий Шаталов, отметил, что сейчас уровень качества сувениров Бурятии значительно выросло.

- Работы из Бурятии уже могут смело могут претендовать на первые места во всероссийских конкурсах. Бурятия в этом направлении обогнала многие регионы ДФО, - подчеркнул Геннадий Шаталов.



туризм сувенирная продукция

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