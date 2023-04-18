Жители города смогут услышать оригинальные военные сводки Великой Отечественной
Сводки последних дней Великой Отечественной войны, которые перед капитуляцией Германии ежедневно читал Юрий Левитан, будут дважды в день включать на улице Ленина в Чите перед Днём Победы. Об этом на заседании оргкомитета «Победа» заявил исполняющий обязанности руководителя города Андрей Гренишин.
- С 1-го по 9 мая в рамках акции «Всё для Победы!» по всей улице Ленина будет организована трансляция оригинальных исторических сводок с голосом Левитана, информация с фронтов с 1-го по 9 мая. После каждого включения будет подготовлена информация о современном вкладе читинцев и забайкальцев в поддержку специальной военной операции и победы над нацизмом, - рассказал Андрей Гренишин.
Трансляция будет включаться дважды в день в 12:00 и в 18:00, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В начале мая в Чите прозвучит голос Левитана
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