В начале мая в Чите прозвучит голос Левитана

Жители города смогут услышать оригинальные военные сводки Великой Отечественной



Сводки последних дней Великой Отечественной войны, которые перед капитуляцией Германии ежедневно читал Юрий Левитан, будут дважды в день включать на улице Ленина в Чите перед Днём Победы. Об этом на заседании оргкомитета «Победа» заявил исполняющий обязанности руководителя города Андрей Гренишин.



- С 1-го по 9 мая в рамках акции «Всё для Победы!» по всей улице Ленина будет организована трансляция оригинальных исторических сводок с голосом Левитана, информация с фронтов с 1-го по 9 мая. После каждого включения будет подготовлена информация о современном вкладе читинцев и забайкальцев в поддержку специальной военной операции и победы над нацизмом, - рассказал Андрей Гренишин.



Трансляция будет включаться дважды в день в 12:00 и в 18:00, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

