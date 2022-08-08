В районе Бурятии проведут «Три игры мужей»

«Эрын гурбан наадан» состоятся в Тугнуйском дацане



21 августа в улусе Харьястка Мухоршибирского района Бурятии пройдут республиканские соревнования «Эрын гурбан наадан». Состязания в рамках традиционного молебна «Ганжуур Хурал» проведут на спортивных площадках Тугнуйского дацана.



В рамках «Эрын гурбан наадан» состоятся соревнования по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан». Будут состязаться юноши 2006 г. р. и младше в весовых категориях 30, 40, 50, 60 кг и свыше 60 кг, а также взрослые в весовых категориях 63, 75 кг и свыше 75 кг.



Пройдёт турнир по стрельбе из национального лука. Будут участвовать мужчины без ограничений по возрасту на дистанции 50 м. Женщины без ограничений по возрасту будут стрелять с дистанции 40 м.



Кроме того, будут проведены конные скачки «Мори урилдаан». Лошади бурятской породы (двухлетки) пробегут дистанцию 2200 м. Лошади бурятской породы (трёхлетки) - 3300 м. Лошади бурятской породы (старше 3 лет) - 4400 м. Для лошадей полукровных пород (3 года и старше) предусмотрена дистанция 2200 м, а для полукровных или верховых пород (двухлетки) - дистанция 2200 м.



Приём заявок состоится в день соревнований. Начало турниров стартует в 11:00. Торжественное открытие начнётся в 12:00.



Победители и призёры соревнований будут награждены денежными призами, сообщает отдел по делам молодёжи, ФК и спорта администрации Мухоршибирского района.



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