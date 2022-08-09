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В Иркутске пройдёт Байкальский молодёжный фестиваль науки

В Иркутске пройдёт Байкальский молодёжный фестиваль науки
Общество,  Фото:pixabay.com
Часть секций проведут в Чите и Усть-Илимске

В Иркутске идёт подготовка ко всероссийскому Байкальскому молодёжному фестивалю науки, проведение которого планируется в октябре на базе Байкальского госуниверситета (БГУ). Цель фестиваля – популяризация науки среди молодых исследователей и обучающихся.

Открытие фестиваля состоится в студенческом культурно-досуговом центре «Художественный» 17 октября. Мероприятие будет проходить в гибридном формате – очном и дистанционном.

Уже сейчас сформировано предварительное расписание работы секций. В очном режиме пройдёт работа секций на базе института народного хозяйства (17 октября); института управления и финансов (18 октября); института юстиции и института государственного права и национальной безопасности (19 октября); института мировой экономики и международных отношений и международного факультета (20 октября); института культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий (21 октября). Также секции будут работать в Усть-Илимском и Читинском филиалах БГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Возрастное ограничение 18+
Иркутск фестиваль наука молодежь Байкал вузы

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