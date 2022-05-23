Мероприятия планируют провести в конце июня
В столице Бурятии подведут итоги проекта «Портретные четверги» (0+). Уже в конце июня состоится торжественное открытие итоговой выставки проекта.
Напомним, что интерактивный художественно-образовательный проект «Портретные четверги» проходил в центре современного искусства «Залуу» с 24 февраля по 14 апреля. Во время восьми вечеров интересующиеся изобразительным искусством жители республики рисовали портреты с натуры и проходили мастер-класс от приглашённого куратора – практикующего художника.
В настоящее время в центре современного искусства готовы начать оформление работ: туда доставили картон для паспарту. Прежде чем оформлять, 27 мая жюри отберёт работы, поэтому участникам нужно принести подписанные работы до 27 мая.
- На мастер-классе Зорикто Доржиева 7 апреля было много классных цифровых эскизов! Авторы могут их распечатать размером не менее А4 и не более А2 и тоже принести на выставку. Мы их оформим, - сообщает пресс-служба «Залуу».
Также авторов принесённых неподписанных работ просят зайти в ЦСИ и подписать свои работы.
В Улан-Удэ пройдёт итоговая выставка проекта «Портретные четверги»
Общество, Фото:
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