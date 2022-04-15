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15 апреля

14 апреля

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В Улан-Удэ завершились «Портретные четверги»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заключительный мастер-класс для художников дал Зорикто Доржиев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

14 апреля в центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ состоялся заключительный мастер-класс с Зорикто Доржиевым в рамках проекта «Портретные четверги» (0+).

Зорикто и участники перенесли цифровые эскизы на холст и писали акриловыми красками.

Посетители рассказали, что остались в восторге от мастер-класса.

- У всех получились невероятные картины, - поделились участники «Портретного четверга».

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе инструментами художников стали цифровые планшеты, ноутбуки и смартфоны. Участникам было предложено создать свой автопортрет, используя фотографию как основу. Именно эти изображения на заключительном мастер-классе художники перенесли на холст.

«Портретные четверги» получились в итоге разнообразными. До этого художник-живописец Аржан Ютеев с Алтая учил рисовать мягким графическим материалом, а моделью для мастер-класса выступила солистка оперной труппы Батчимэг Самбуу.

Ранее мастер-класс на «Портретном четверге» провела Лариса Булатникова из Красноярска, а моделью был оперный певец Александр Хандажапов. До этого занятие для художников провёл Сергей Назаров из Красноярска, показавший нетривиальный способ работы с масляными красками, а моделью была балерина Анна Петушинова. Перед этим позировал известный в Бурятии коллекционер Анатолий Сахиров, а художники рисовали углём.

В начале марта в качестве модели выступил солист Бурятского театра оперы и балета Эдуард Жагбаев. Куратором был красноярский художник-график Александр Мортаев, работавший мягкий графитным карандашом.

«Героиней» же самого первого «Портретного четверга» стала телеведущая Юлия Пермякова. Тогда художница из Новоалтайска Анна Фомина показала мастер-класс быстрой живописи маслом в академической технике.



художники

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