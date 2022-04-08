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В Улан-Удэ прошёл самый необычный «Портретный четверг»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На этот раз художники вместо холста рисовали на планшетах и смартфонах. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

7 апреля в центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ прошёл седьмой «Портретный четверг» (0+).

В этот раз инструментами художников стали цифровые планшеты, ноутбуки и смартфоны. Участникам было предложено создать свой автопортрет, используя фотографию как основу.

Серию мастер-классов «Цифровые технологии в современной живописи» проводит заслуженный художник Бурятии Зорикто Доржиев. На первом занятии были созданы цифровые эскизы, а через неделю состоится продолжение, где Зорикто и участники будут переносить изображения на холст и писать акриловыми красками.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого «Портретные четверги» проходили только в традиционном формате. На прошлой неделе художник-живописец Аржан Ютеев с Алтая учил рисовать мягким графическим материалом, а моделью для мастер-класса выступила солистка оперной труппы Батчимэг Самбуу. Ранее мастер-класс на «Портретном четверге» провела Лариса Булатникова из Красноярска, а моделью был оперный певец Александр Хандажапов. До этого занятие для художников провёл Сергей Назаров из Красноярска, моделью была балерина Анна Петушинова. Ранее позировал известный в Бурятии коллекционер Анатолий Сахиров. В начале марта в качестве модели выступил солист Бурятского театра оперы и балета Эдуард Жагбаев. «Героиней» же самого первого «Портретного четверга» стала телеведущая Юлия Пермякова.
художники

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