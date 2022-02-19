Участники проекта нарисуют портреты с натуры и прослушают мастер-класс от художника
В Улан-Удэ стартует интерактивный художественно-образовательный проект «Портретные четверги». Первое мероприятие пройдёт 24 февраля в центре современного искусства «Залуу».
Всех интересующихся изобразительным искусством жителей республики приглашают на восемь еженедельных вечеров (а они будут все разные) по натурному рисованию в различных техниках рисунка и живописи (карандашом, углём, тушью/линером, пастелью, акварелью, маслом и т.д.). Участников ждёт совместное рисование портретов с натуры и мастер-класс от приглашённого куратора – практикующего художника (Красноярск, Алтай, Иркутск, Новоалтайск и т.д.).
Проект завершится в апреле итоговой выставкой рисунков с работами кураторов и участников проекта. Об этом сообщает центр современного искусства «Залуу».
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Жителей Бурятии приглашают на «Портретные четверги»
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