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Жителей Бурятии приглашают на «Портретные четверги»

Жителей Бурятии приглашают на «Портретные четверги»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники проекта нарисуют портреты с натуры и прослушают мастер-класс от художника

В Улан-Удэ стартует интерактивный художественно-образовательный проект «Портретные четверги». Первое мероприятие пройдёт 24 февраля в центре современного искусства «Залуу».

Всех интересующихся изобразительным искусством жителей республики приглашают на восемь еженедельных вечеров (а они будут все разные) по натурному рисованию в различных техниках рисунка и живописи (карандашом, углём, тушью/линером, пастелью, акварелью, маслом и т.д.). Участников ждёт совместное рисование портретов с натуры и мастер-класс от приглашённого куратора – практикующего художника (Красноярск, Алтай, Иркутск, Новоалтайск и т.д.).

Проект завершится в апреле итоговой выставкой рисунков с работами кураторов и участников проекта. Об этом сообщает центр современного искусства «Залуу».

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Бурятия проект изобразительное искусство художники мастер-класс Улан-Удэ

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