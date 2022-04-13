Госпитализировали за сутки 31 больного коронавирусом
В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 52 человек.
Второй день подряд суточный прирост держится ниже отметки «60». Так, позавчера было 59 новых заразившихся. Отметим, заболеваемость продолжает идти на убыль, прежде такие невысокие цифры были только весной 2021 года.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии достигло 135 299. Из них 44% (59 795) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии от коронавируса умерли 2986 жителей Бурятии.
Накануне скончался один больной ковидом. Известно, что этот человек был старше 65 лет. Отметим, до этого два дня подряд было по два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.
На утро 13 апреля в стационарах получают лечение 254 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализирован 31 пациент.
54 больных находятся в реанимации, из них 13 – на ИВЛ.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 383 человека. Это примерно столько же, сколько было днём ранее.
Как сообщал «Байкал-Daily», жительницу Бурятии неправомерно наказали за якобы несданный ПЦР-тест. Обжалуя это решение, женщина дошла до Верховного суда республики.
В Бурятии второй день подряд выявляют менее 60 заболевших ковидом
Общество, Фото:
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