 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 апреля

12 апреля

Популярное

В Бурятии второй день подряд выявляют менее 60 заболевших ковидом

В Бурятии второй день подряд выявляют менее 60 заболевших ковидом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Госпитализировали за сутки 31 больного коронавирусом

В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 52 человек.

Второй день подряд суточный прирост держится ниже отметки «60». Так, позавчера было 59 новых заразившихся. Отметим, заболеваемость продолжает идти на убыль, прежде такие невысокие цифры были только весной 2021 года.

Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии достигло 135 299. Из них 44% (59 795) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии от коронавируса умерли 2986 жителей Бурятии.

Накануне скончался один больной ковидом. Известно, что этот человек был старше 65 лет. Отметим, до этого два дня подряд было по два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.

На утро 13 апреля в стационарах получают лечение 254 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализирован 31 пациент.

54 больных находятся в реанимации, из них 13 – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 383 человека. Это примерно столько же, сколько было днём ранее.

Как сообщал «Байкал-Daily», жительницу Бурятии неправомерно наказали за якобы несданный ПЦР-тест. Обжалуя это решение, женщина дошла до Верховного суда республики
коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ лама провёл молебен в колонии
В Улан-Удэ лама провёл молебен в колонии
Общество, 13.04.2022
Также лама побеседовал с осуждёнными о грехе суицида
Улан-удэнцам предлагают взять собаку на лето
Улан-удэнцам предлагают взять собаку на лето
Общество, 13.04.2022
В столице Бурятии стартовала акция «С другом на дачу»
В Бурятии второй день подряд выявляют менее 60 заболевших ковидом
В Бурятии второй день подряд выявляют менее 60 заболевших ковидом
Общество, 13.04.2022
Госпитализировали за сутки 31 больного коронавирусом
Бурятскую певицу наградили медалью Минобороны
Бурятскую певицу наградили медалью Минобороны
Общество, 13.04.2022
Дарима Цырендондопова была в числе артистов, которые выступали на Донбассе
Информацию о том, что омуль разрешат ловить на удочку, не подтвердили
Информацию о том, что омуль разрешат ловить на удочку, не подтвердили
Общество, 13.04.2022
Ситуацию прокомментировали в Байкальской природоохранной прокуратуре
В Бурятии сотрудники колонии отпраздновали День здоровья
В Бурятии сотрудники колонии отпраздновали День здоровья
Общество, 12.04.2022
Участники соревнований получили заряд бодрости 
Маршрут по байкальскому льду «Ангасолка - Слюдянка» опасен
Маршрут по байкальскому льду «Ангасолка - Слюдянка» опасен
Общество, 12.04.2022
Ходить там уже опасно, запрещено передвигаться на транспорте
В Бурятии школьники сходили в гости к лесными пожарным
В Бурятии школьники сходили в гости к лесными пожарным
Общество, 12.04.2022
 Для первоклассников провели занимательную экскурсию 
В Джидинском доме-интернате поздравили долгожителя
В Джидинском доме-интернате поздравили долгожителя
Общество, 12.04.2022
Анна Александровна Баранова отметила 90-летие 
В Бурятии на трассе произошёл камнепад
В Бурятии на трассе произошёл камнепад
Общество, 12.04.2022
Сейчас камни убирают с проезжей части
Лучший уборщик Улан-Удэ проходит за смену 30 тысяч шагов
Лучший уборщик Улан-Удэ проходит за смену 30 тысяч шагов
Общество, 12.04.2022
В Улан-Удэ определили лучших уборщиков за март
В Улан-Удэ открыли современный детсад на станции Дивизионная
В Улан-Удэ открыли современный детсад на станции Дивизионная
Общество, 12.04.2022
Детей здесь, в том числе, будут учить беречь природу в самых современных условиях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^