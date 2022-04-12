Суточный прирост COVID-19 в Бурятии опустился ниже 60

Прежде такие показатели были почти год назад



Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает идти на убыль. За минувшие сутки ковид выявили у 59 человек.



Отметим, позавчера было 66 заболевших, до этого 67, 77, 78 и т.д.



Суточный прирост упал ниже отметки «60» впервые с весны 2021-го. Прежде подобные невысокие показатели были ещё в мае прошлого года. В последнее же время ситуация значительно стабилизировалась.



Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 135 247 случаев заражений COVID-19. Из них 44% (59 774) приходится на жителей Улан-Удэ.



За всё время коронавирус унёс жизни 2985 жителей Бурятии.



Накануне скончались двое больных ковидом. Максимум, что о них сообщается, - возраст старше 65 лет. Позавчера также было два летальных исхода.



На утро 12 апреля в стационарах получают лечение 248 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализирован 21 человек.



В отделениях реанимации лежат 52 пациента, из них 12 – на ИВЛ.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 379 человек. За сутки таких больных стало меньше почти на 100 человек.



В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 473 628 человек (это 65 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 145 665 жителей.

