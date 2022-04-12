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Жительница Бурятии обжаловала штраф за ПЦР-тест

Жительница Бурятии обжаловала штраф за ПЦР-тест
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина дошла до Верховного суда Бурятии

Жительница Бурятии была признана районным судом виновной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Наказание ей вынесли за то, что она якобы не сдала обязательный ПЦР-тест на коронавирус, вернувшись из-за границы.

Женщина прилетела в Россию самолётом в июле 2021 года. Согласно правилам, граждане РФ, прибывшие из-за рубежа, должны в течение трёх суток сдать ПЦР-тест на ковид, и в течение четырёх — разместить информацию на портале Госуслуг. При этом при наличии сертификата о вакцинации сроком не более года или сведений о перенесённом в последние шесть месяцев заболевании ПЦР не требуется.

У путешественницы имелся сертификат о вакцинации от 21 июня 2021 года. Поэтому она не обязана была проходить лабораторное исследование после прибытия в Россию. Несмотря на это, районный суд признал её виновной в правонарушении. 

Женщине пришлось обжаловать решение районного суда в Верховном суде Бурятии. Там в ситуации разобрались, и несправедливо назначенное наказание отменили.

- При таких обстоятельствах оснований для привлечения её к административной ответственности не имеется, - пояснили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Отметим, сейчас заполнять анкету и проходить тестирование не нужно россиянам, которые возвращается через пункты пропуска на сухопутной границе (то есть на авто или по железной дороге).



штраф

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