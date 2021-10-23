 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 октября

22 октября

Популярное

Жителям севера Бурятии напомнили о дорожной безопасности

Жителям севера Бурятии напомнили о дорожной безопасности
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
В городе прошла профилактическая акция

В Северобайкальске полицейские и председатель общественного совета при МО МВД России «Северобайкальский» Игорь Малыгин встретились с местными жителями. Встречу провели по инициативе представителей ТОС «Багульник».

Автоинспектор призвала водителей быть предельно внимательными при въезде и выезде в жилые зоны, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Сотрудник ГИБДД напомнила родителям о важности ежедневной беседы с детьми о соблюдении правил дорожной безопасности, уделив внимание детскому травматизму на дороге, вопросам соблюдения мер безопасности в жилых зонах и важности применения светоотражающих элементов в тёмное время суток.

Кроме того, полицейские и общественники рассказали юным жителям микрорайона, как правильно должен вести себя пешеход на проезжей части и объяснили правила езды на велосипеде. Особое внимание они акцентировали на том, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе дороги.

Вместе с инспектором и председателем общественного совета при МО МВД России «Северобайкальский» ребята на практике закрепили правила перехода нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов, узнали о подстерегающих опасностях при игре у дороги, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В свою очередь, юрисконсульт МО МВД России «Северобайкальский» рассказала местным жителям об ответственности за уничтожение или повреждение чужого имущества и напомнила о правилах соблюдения имущественной безопасности.

Местные жители поблагодарили полицейских и общественников за важную информацию и пообещали соблюдать правила дорожного движения и внимательнее относиться к своему имуществу.   
ГИБДД профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Общественник проверила работу транспортных полицейских на севере Бурятии
Общественник проверила работу транспортных полицейских на севере Бурятии
Общество, 23.10.2021
В Северобайкальске прошла акция «Гражданский мониторинг»
В Улан-Удэ осуждённые испекли каравай
В Улан-Удэ осуждённые испекли каравай
Общество, 23.10.2021
Мероприятие было посвящено Дню хлеба
Путешествие на месторождение бурятского нефрита
Путешествие на месторождение бурятского нефрита
Общество, 23.10.2021
«Байкал-Daily» представляет репортаж от первого лица
Ещё 159 жителей Бурятии заболели COVID-19
Ещё 159 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, 23.10.2021
Общее число больных приближается к 62 тысячам 
Гиревик из Бурятии победил на первенстве мира среди юниоров
Гиревик из Бурятии победил на первенстве мира среди юниоров
Общество, 23.10.2021
Дмитрий Коломин выступал в составе сборной России 
Было — стало: Сквер у ДК «Железнодорожник»
Было — стало: Сквер у ДК «Железнодорожник»
Общество, 23.10.2021
Вспомним прошлое по снимкам фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко 
Названа дата старта продаж билетов из Улан-Удэ в Таиланд
Названа дата старта продаж билетов из Улан-Удэ в Таиланд
Общество, 23.10.2021
Рейс будет осуществляться раз в неделю 
В Окинском районе Бурятии отремонтировали дороги райцентра
В Окинском районе Бурятии отремонтировали дороги райцентра
Общество, 23.10.2021
Из республиканского бюджета было выделено 200 млн рублей
В Иркутской области на непристёгнутых водителей устроят «облаву»
В Иркутской области на непристёгнутых водителей устроят «облаву»
Общество, 23.10.2021
Мероприятие пройдёт в нескольких районах региона 
Краснокнижная птица «вышагивала» перед фотловушкой в нацпарке в Бурятии
Краснокнижная птица «вышагивала» перед фотловушкой в нацпарке в Бурятии
Общество, 23.10.2021
Алтайский улар регистрируется фотоловушками один-два раза в год
На север Бурятии назначили нового природоохранного прокурора
На север Бурятии назначили нового природоохранного прокурора
Общество, 23.10.2021
Эдуард Железнов служит в органах прокуратуры с 2015 года  
В Иркутске проведут «Неформальные каникулы»
В Иркутске проведут «Неформальные каникулы»
Общество, 23.10.2021
Для школьников и их родителей организуют совместный досуг
В Чите отпразднуют День спецназа
В Чите отпразднуют День спецназа
Общество, 23.10.2021
Мероприятия пройдут на аэродроме Каштак
В Бурятии солнечная погода
В Бурятии солнечная погода
Общество, 23.10.2021
В Улан-Удэ днём до +11
В Бурятии объявлен конкурс национальных комиксов
В Бурятии объявлен конкурс национальных комиксов
Общество, 22.10.2021
Участникам предстоит создать работы по мотивам сказок, эпосов, мифов и легенд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^