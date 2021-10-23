Жителям севера Бурятии напомнили о дорожной безопасности

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В городе прошла профилактическая акция



В Северобайкальске полицейские и председатель общественного совета при МО МВД России «Северобайкальский» Игорь Малыгин встретились с местными жителями. Встречу провели по инициативе представителей ТОС «Багульник».



Автоинспектор призвала водителей быть предельно внимательными при въезде и выезде в жилые зоны, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.



Сотрудник ГИБДД напомнила родителям о важности ежедневной беседы с детьми о соблюдении правил дорожной безопасности, уделив внимание детскому травматизму на дороге, вопросам соблюдения мер безопасности в жилых зонах и важности применения светоотражающих элементов в тёмное время суток.



Кроме того, полицейские и общественники рассказали юным жителям микрорайона, как правильно должен вести себя пешеход на проезжей части и объяснили правила езды на велосипеде. Особое внимание они акцентировали на том, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе дороги.



Вместе с инспектором и председателем общественного совета при МО МВД России «Северобайкальский» ребята на практике закрепили правила перехода нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов, узнали о подстерегающих опасностях при игре у дороги, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В свою очередь, юрисконсульт МО МВД России «Северобайкальский» рассказала местным жителям об ответственности за уничтожение или повреждение чужого имущества и напомнила о правилах соблюдения имущественной безопасности.



Местные жители поблагодарили полицейских и общественников за важную информацию и пообещали соблюдать правила дорожного движения и внимательнее относиться к своему имуществу.

