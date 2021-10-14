Победителями стали команды Бурятского госуниверситета
С 6 по 10 октября в Улан-Удэ прошёл открытый чемпионат Бурятии по волейболу среди мужских и женских студенческих команд. Эти соревнования проводятся на базе Бурятского государственного университета в 22-й раз.
Игры проходили в двух помещениях: спортзале главного корпуса БГУ и физкультурно-спортивном комплексе. Участие принимали команды из Омска, Красноярска, Сургута, Кызыла, Улан-Удэ и Читы. В связи с эпидемиологической ситуацией в республике был ограничен доступ зрителей и болельщиков.
Как сообщает студенческий спортивный Клуб «Байкальские волки», места распределились следующим образом:
Мужские команды
1 место – «БГУ 1» (Улан-Удэ)
2 место – «СибГУ» (Красноярск)
3 место – «БГУ 2» (Улан-Удэ)
4 место – «БГСХА» ( Улан-Удэ)
5 место – «ЗабИЖТ» (Чита)
6 место – «Динамо» (Улан-Удэ)
Женские команды
1 место – «БГУ» (Улан-Удэ)
2 место – «ЗабГУ» (Чита)
3 место – «ОмГТУ» (Омск)
4 место – «СурГУ» (Сургут)
5 место – «СибГУ» (Красноярск)
6 место – «ТувГУ» (Кызыл)
В Бурятии завершился студенческий чемпионат по волейболу
Общество, Фото:
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