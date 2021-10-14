 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 октября

13 октября

Популярное

В Бурятии завершился студенческий чемпионат по волейболу

В Бурятии завершился студенческий чемпионат по волейболу
Общество,  Фото:пресс-служба ССК «Байкальские волки»
Победителями стали команды Бурятского госуниверситета

С 6 по 10 октября в Улан-Удэ прошёл открытый чемпионат Бурятии по волейболу среди мужских и женских студенческих команд. Эти соревнования проводятся на базе Бурятского государственного университета в 22-й раз.

Игры проходили в двух помещениях: спортзале главного корпуса БГУ и физкультурно-спортивном комплексе. Участие принимали команды из Омска, Красноярска, Сургута, Кызыла, Улан-Удэ и Читы. В связи с эпидемиологической ситуацией в республике был ограничен доступ зрителей и болельщиков.

Как сообщает студенческий спортивный Клуб «Байкальские волки», места распределились следующим образом:

Мужские команды
1 место – «БГУ 1» (Улан-Удэ)
2 место – «СибГУ» (Красноярск)
3 место – «БГУ 2» (Улан-Удэ)
4 место – «БГСХА» ( Улан-Удэ)
5 место – «ЗабИЖТ» (Чита)
6 место – «Динамо» (Улан-Удэ)

Женские команды
1 место – «БГУ» (Улан-Удэ)
2 место – «ЗабГУ» (Чита)
3 место – «ОмГТУ» (Омск)
4 место – «СурГУ» (Сургут)
5 место – «СибГУ» (Красноярск)
6 место – «ТувГУ» (Кызыл)
Бурятия волейбол чемпионат студенты спорт вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Району Бурятии выделили 15,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС
Району Бурятии выделили 15,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС
Общество, 14.10.2021
Также средства пойдут на оказание помощи пострадавшим от стихии
Алексей Цыденов поздравил работников заповедного дела Бурятии и ветеранов отрасли
Алексей Цыденов поздравил работников заповедного дела Бурятии и ветеранов отрасли
Общество, 14.10.2021
Он отметил, что работники заповедного дела выполняют важную и ответственную миссию
В Улан-Удэ проведут эксперимент с пересадочным тарифом
В Улан-Удэ проведут эксперимент с пересадочным тарифом
Общество, 14.10.2021
Жители «сотых» микрорайонов смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот
Строительство здания «инфекционки» в Улан-Удэ запланировано на 2022 год
Строительство здания «инфекционки» в Улан-Удэ запланировано на 2022 год
Общество, 14.10.2021
Сообщается, что новый корпус будет строиться рядом со старым зданием
Антон Виноградов переходит в крупный холдинг в Москве
Антон Виноградов переходит в крупный холдинг в Москве
Общество, 14.10.2021
Он пообещал продолжать вести инвестиционные проекты в Бурятии
Бурятский театр отправляется на гастроли в Алтайский край
Бурятский театр отправляется на гастроли в Алтайский край
Общество, 14.10.2021
В конце октября по обмену в Улан-Удэ приедет Алтайский театр кукол «Сказка»
Жителей микрорайонов Улан-Удэ хотят перевести на электроотопление
Жителей микрорайонов Улан-Удэ хотят перевести на электроотопление
Общество, 14.10.2021
Для этого собираются реконструировать электросетевое хозяйство
В Улан-Удэ детсадовцам и школьникам напомнили ПДД
В Улан-Удэ детсадовцам и школьникам напомнили ПДД
Общество, 14.10.2021
Занятия проходили в специальном автогородке
Братчанин выстрелил в сторону пристава за изъятие машины
Братчанин выстрелил в сторону пристава за изъятие машины
Общество, 14.10.2021
Мужчину заключили под домашний арест 
Алиса Жамбалова отправилась на сборы в Австрию
Алиса Жамбалова отправилась на сборы в Австрию
Общество, 14.10.2021
Спортсмены готовятся к новому олимпийскому сезону
Житель Бурятии принял участие в программе «Поле чудес»
Житель Бурятии принял участие в программе «Поле чудес»
Общество, 14.10.2021
Дочь и внучка Михаила Жагбаева сыграли на передаче на национальных инструменах
В Улан-Удэ принимают заявки на конкурс «Мистер Бурятия»
В Улан-Удэ принимают заявки на конкурс «Мистер Бурятия»
Общество, 14.10.2021
К участию приглашаются молодые люди от 24 лет 
Военный из Улан-Удэ продолжает борьбу в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Военный из Улан-Удэ продолжает борьбу в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Общество, 14.10.2021
Парень представляет сразу два города: Улан-Удэ и Владивосток
Юные танцоры из Бурятии заняли призовые места на турнире в Чите
Юные танцоры из Бурятии заняли призовые места на турнире в Чите
Общество, 14.10.2021
Всего в турнире приняли участие свыше 130 спортивных дуэтов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^