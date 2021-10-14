В Бурятии завершился студенческий чемпионат по волейболу

Победителями стали команды Бурятского госуниверситета



С 6 по 10 октября в Улан-Удэ прошёл открытый чемпионат Бурятии по волейболу среди мужских и женских студенческих команд. Эти соревнования проводятся на базе Бурятского государственного университета в 22-й раз.



Игры проходили в двух помещениях: спортзале главного корпуса БГУ и физкультурно-спортивном комплексе. Участие принимали команды из Омска, Красноярска, Сургута, Кызыла, Улан-Удэ и Читы. В связи с эпидемиологической ситуацией в республике был ограничен доступ зрителей и болельщиков.



Как сообщает студенческий спортивный Клуб «Байкальские волки», места распределились следующим образом:



Мужские команды

1 место – «БГУ 1» (Улан-Удэ)

2 место – «СибГУ» (Красноярск)

3 место – «БГУ 2» (Улан-Удэ)

4 место – «БГСХА» ( Улан-Удэ)

5 место – «ЗабИЖТ» (Чита)

6 место – «Динамо» (Улан-Удэ)



Женские команды

1 место – «БГУ» (Улан-Удэ)

2 место – «ЗабГУ» (Чита)

3 место – «ОмГТУ» (Омск)

4 место – «СурГУ» (Сургут)

5 место – «СибГУ» (Красноярск)

6 место – «ТувГУ» (Кызыл)

