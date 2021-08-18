Эмоциональный футбольный комментатор из Читы сматерился в прямом эфире

Молодой человек не сдержался после плохой реализации голевого момента



Комментатор из Читы Дмитрий Шемелев «взорвал» интернет эмоциональным комментированием матча ФК «Чита» и «Балтикой-БФУ». Встреча проходила в рамках Олимп-ФНЛ 2.



Всё произошло на 49 минуте, к этому времени ФК «Чита» уступал в счёте 0:1. В самом начале второго тайма игроку команды хозяев удалось пробиться по бровке поля к воротам гостей и отдать навесную передачу в штрафную площадь. Нападающий пробил головой по мячу, но тот полетел в перекладину. После этого мяч отрикошетил в голову другому нападающему, но и после второго удара он угодил в перекладину. В этот-то момент комментатор и выругался нецензурной бранью.



Встреча транслировалась в прямом эфире на YouTube-канале футбольного клуба «Чита». Конечно же, зрители услышали мат, но никто не осудил комментатора. Любители футбола лишь посмеялись в комментариях.



После такого эмоционального комментирования с Дмитрием Шемелевым связались представители МатчТВ. В эфире он признался, это были чистые эмоции, а не спланированный ход. Комментатор извинился перед профессиональным сообществом и пообещал больше такого не допускать.



К слову, после второго удара, мяч всё же пересёк линию и гол был засчитан. Встреча закончилась со счётом 1:1.



Также эта трансляция набрала больше всех просмотров. За два дня её увидели более 8,6 тысяч человек. Остальные матчи набирают примерно в два-три раза меньше.

