Солисты театра «Байкал» довели зрителей до слез

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Сегодня завершился первый этап международного онлайн-фестиваля «Золотой голос Байкала». Накануне в прямом эфире зрители услышали этномузыку стран и регионов России.Как и обещали организаторы, зрителей ждала насыщенная программа: мастер-класс по вокалу от Дандара Бадлуева, онлайн-лекция от продюсера из Франции Татьяны Ламболез, которая поделилась практическими советами по продвижению этноисполнителей и групп за рубежом.Самым ярким и запоминающимся моментом этого дня стали музыкальные коллаборации. Солисты театра «Байкал» спели в дуэте с Испанией, Японией, Китаем и Италией.«Это прекрасно, когда другие народы знают и поют наши песни!»,«Вы большие молодцы, театр Байкал! Аж прослезилась!» - поделились зрители.Завершил день этап конкурса World music. Уже сегодня будут известны результаты первого конкурсного дня.С 20 по 23 июля в Бурятии проходит международный фестиваль «Золотой голос Байкала». В конкурсной программе этноисполнители соревнуются за призовой фонд в 1 000 000 рублей.Трансляцию фестиваля и конкурса можно посмотреть в прямом эфире канала YouTube театра «Байкал» и на портале «Культура.РФ».