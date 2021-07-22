 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июля

21 июля

Популярное

Солисты театра «Байкал» довели зрителей до слез

Солисты театра «Байкал» довели зрителей до слез
Общество, 
Прошёл первый день «Золотого голоса Байкала»

Сегодня завершился первый этап международного онлайн-фестиваля «Золотой голос Байкала». Накануне в прямом эфире зрители услышали этномузыку стран и регионов России.

Как и обещали организаторы, зрителей ждала насыщенная программа: мастер-класс по вокалу от Дандара Бадлуева, онлайн-лекция от продюсера из Франции Татьяны Ламболез, которая поделилась практическими советами по продвижению этноисполнителей и групп за рубежом.

Самым ярким и запоминающимся моментом этого дня стали музыкальные коллаборации. Солисты театра «Байкал» спели в дуэте с Испанией, Японией, Китаем и Италией.

«Это прекрасно, когда другие народы знают и поют наши песни!»,

«Вы большие молодцы, театр Байкал! Аж прослезилась!» - поделились зрители.

Завершил день этап конкурса World music. Уже сегодня будут известны результаты первого конкурсного дня.

С 20 по 23 июля в Бурятии проходит международный фестиваль «Золотой голос Байкала». В конкурсной программе этноисполнители соревнуются за призовой фонд в 1 000 000 рублей.

Трансляцию фестиваля и конкурса можно посмотреть в прямом эфире канала YouTube театра «Байкал» и на портале «Культура.РФ».


Возрастное ограничение 6+
театр "Байкал" фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Солисты театра «Байкал» довели зрителей до слез
Солисты театра «Байкал» довели зрителей до слез
Общество, 22.07.2021
Прошёл первый день «Золотого голоса Байкала»
Уроженец Бурятии рассказал Муз-ТВ про свои мечты
Уроженец Бурятии рассказал Муз-ТВ про свои мечты
Общество, 22.07.2021
Рэпер BODIEV прославился после трека «Крузак 200»
В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях
В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях
Общество, 22.07.2021
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Жительницы США сыграли попурри из бурятских песен
Жительницы США сыграли попурри из бурятских песен
Общество, 22.07.2021
Уроженки Бурятии показали, как в Нью-Йорке тоскуют по малой Родине
Бурятские феминистки поддержали участниц Олимпийских игр
Бурятские феминистки поддержали участниц Олимпийских игр
Общество, 22.07.2021
Трём спортсменкам из Бурятии, которые выступят на Олимпиаде, посвятили особый рисунок
На выходные в Бурятии обещают хорошую погоду
На выходные в Бурятии обещают хорошую погоду
Общество, 22.07.2021
Воздух местами прогреется до +30
Этнографический музей в Улан-Удэ объявил сбор вкусняшек
Этнографический музей в Улан-Удэ объявил сбор вкусняшек
Общество, 22.07.2021
Горожанам предлагают поделиться травой и ботвой с животными
В Бурятии зрителей обучили онлайн аутентичному вокалу
В Бурятии зрителей обучили онлайн аутентичному вокалу
Общество, 22.07.2021
Мастер-класс прошёл в рамках фестиваля «Золотой голос Байкала» (6+)
В Бурятии из-за дождей затянулась укладка асфальта на дороге
В Бурятии из-за дождей затянулась укладка асфальта на дороге
Общество, 22.07.2021
В Тарбагатайском районе капитально ремонтируют дорогу
В Бурятии оштрафовали туристов из Турции и ОАЭ
В Бурятии оштрафовали туристов из Турции и ОАЭ
Общество, 22.07.2021
В республике наказывают забывчивых туристов, вернувшихся из-за рубежа
В сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» в Улан-Удэ развернут лавочки
В сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» в Улан-Удэ развернут лавочки
Общество, 22.07.2021
Горожане жаловались, что лавочки «смотрят» на дорогу, а не внутрь сквера
«Никакой сальмонеллы нет!»: В Улан-Удэ проверили водопроводную воду
«Никакой сальмонеллы нет!»: В Улан-Удэ проверили водопроводную воду
Общество, 22.07.2021
Специалисты «Водоканала» подтвердили безопасность холодной водопроводной воды для горожан
В Улан-Удэ родила пациентка с 75 % поражением лёгких
В Улан-Удэ родила пациентка с 75 % поражением лёгких
Общество, 22.07.2021
Больная ковидом беременная находилась на лечении около месяца
В Бурятии врачи спасли ковидного пациента с отказывающей печенью
В Бурятии врачи спасли ковидного пациента с отказывающей печенью
Общество, 22.07.2021
У 19-летнего пациента развивалась печёночная недостаточность
Общественники пожаловались в прокуратуру на новый детсад в Бурятии
Общественники пожаловались в прокуратуру на новый детсад в Бурятии
Общество, 22.07.2021
Активисты обнаружили множество нарушений в готовящемся к открытию здании детского сада  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^