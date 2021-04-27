В Забайкалье рассказали, от чего жители умирали в годы войны

С 1941 года стало уменьшаться количество рождённых детей



Сотрудники отдела ЗАГС Хилокского района Забайкальского края рассказали о статистике демографии в годы Великой Отечественной войны.



За период с 1941 по 1945 годы в отделе ЗАГС Хилокского района было зарегистрировано 9810 актовых записей. Для сравнения: за период с 2016 по 2020 годы зарегистрировано 5825 актов. В годы войны ЗАГС не регистрировал смерть военнослужащих - учёт потерь личного состава Красной Армии проводился командирами войсковых частей. А вот смертность среди мирного населения оставалась высокой. Основными причинами смертности среди мирного населения были воспалительные заболевания лёгких, пневмония, туберкулёз, инфекционные заболевания (корь, дифтерия), истощение, дистрофия. Очень высока была детская смертность.



Начиная с 1941 года, стало уменьшаться количество рождённых детей. Самыми распространёнными именами для мальчиков в военное время были Владимир, Виктор, Николай, для девочек – Зинаида, Галина, Надежда. В 1941 году наблюдалось резкое увеличение числа браков, особенно в июне - отъезжающие на фронт солдаты поспешили в ЗАГС. Когда женихи вернулись с фронта, то жизнь опять закипела. В 1945 году в Хилокском районе сыграли 418 свадеб, а в 1946 году – 687.



О военных годах сотрудники ЗАГСа рассказывали в рамках экскурсии для 11-классников местной школы. Ребята увидели, как развивались записи от записи ручкой до электронного варианта. Также школьники побывали в архиве, увидели старинные книги. Работники отдела рассказали ребятам о профессии государственного служащего, и о вузах Забайкальского края, где готовят таких специалистов, сообщает пресс-службе краевого правительства.

