 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 29 человек

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 29 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне только четыре человека выздоровели от коронавируса

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 26 апреля общее число случаев заражения COVID-19 достигло 37 064. Из них 54% (19 735) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки выявили 29 заражённых коронавирусом. Из них большинство (20 человек) обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость держится на стабильно невысоком уровне. Для сравнения, накануне было 29 заражённых, днём ранее +28, до этого +29, +30, +31, +29, +31, +30 и т.д.

За всё время выздоровели 35 713 человек, или 96%. Накануне вылечились всего четыре человека, что в разы меньше обычного (для сравнения, днём ранее выздоровели 58 пациентов).

Умерли накануне двое больных коронавирусом. За всё время в Бурятии скончались 837 человек.

В стационарах республики сейчас лежат 322 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 224. В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ 18 пациентов (из них старше 65-ти – 10).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 443 койки, из них 121 свободна. Занятость коечного фонда составляет 72 %.

Амбулаторное лечение проходят 192 пациента с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 688 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», президент страны Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными для борьбы с распространением коронавируса. Выходные будут с 1 по 10 мая включительно.

Рок-группа «КняZz» дала концерты в Чите и Иркутске, а в Улан-Удэ по предписанию Роспотребнадзора выступление не состоялось. Улан-удэнцы возмущены произошедшим.

Руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев заявил, что «опасения скептиков по поводу вакцины от коронавируса напрасны». Он рассказал, почему вакцинироваться от коронавируса должно как можно больше людей.


коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Запрет на вылов байкальского омуля дал положительный результат
Запрет на вылов байкальского омуля дал положительный результат
Общество, 26.04.2021
Ситуацию с байкальским омулем прокомментировал руководитель Росрыболовства
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 29 человек
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 29 человек
Общество, 26.04.2021
Накануне только четыре человека выздоровели от коронавируса
Улан-удэнцы возмущены отменой концерта рок-группы «КняZz»
Улан-удэнцы возмущены отменой концерта рок-группы «КняZz»
Общество, 26.04.2021
Отмена концерта очередной рок-группы вновь связана с Роспотребнадзором
Рэпер из Бурятии вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
Рэпер из Бурятии вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
Общество, 26.04.2021
Хаски может попасть в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет»
Жителей Бурятии удивила победа «сельхозки» в олимпиаде по физике
Жителей Бурятии удивила победа «сельхозки» в олимпиаде по физике
Общество, 26.04.2021
Вузы, где есть целые факультеты по физике, оказались на последних местах
В Бурятии после таяния снега обнаружили мусорные горы
В Бурятии после таяния снега обнаружили мусорные горы
Общество, 26.04.2021
Волонтёры вышли на уборку свалки возле Гурульбы
Пожарный рассказал историю спасения дедушки и ребёнка в Улан-Удэ
Пожарный рассказал историю спасения дедушки и ребёнка в Улан-Удэ
Общество, 26.04.2021
Видимость в горящей квартире была нулевой 
В Бурятии «чёрному лесорубу» условный срок заменили на реальный
В Бурятии «чёрному лесорубу» условный срок заменили на реальный
Общество, 26.04.2021
Ущерб от его действий составил более 9 млн рублей 
В Улан-Удэ «потушили» лесной пожар на Верхней Березовке
В Улан-Удэ «потушили» лесной пожар на Верхней Березовке
Общество, 26.04.2021
Тушению «мешал» ветер и высокая температура
Местами по Бурятии снег
Местами по Бурятии снег
Общество, 26.04.2021
Температура по южным и юго-западным районам +3, +8, по остальной территории -2, +3

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^