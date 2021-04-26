В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 29 человек

Накануне только четыре человека выздоровели от коронавируса
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 26 апреля общее число случаев заражения COVID-19 достигло 37 064. Из них 54% (19 735) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки выявили 29 заражённых коронавирусом. Из них большинство (20 человек) обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
Заболеваемость держится на стабильно невысоком уровне. Для сравнения, накануне было 29 заражённых, днём ранее +28, до этого +29, +30, +31, +29, +31, +30 и т.д.
За всё время выздоровели 35 713 человек, или 96%. Накануне вылечились всего четыре человека, что в разы меньше обычного (для сравнения, днём ранее выздоровели 58 пациентов).
Умерли накануне двое больных коронавирусом. За всё время в Бурятии скончались 837 человек.
В стационарах республики сейчас лежат 322 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 224. В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ 18 пациентов (из них старше 65-ти – 10).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 443 койки, из них 121 свободна. Занятость коечного фонда составляет 72 %.
Амбулаторное лечение проходят 192 пациента с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 688 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», президент страны Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными для борьбы с распространением коронавируса. Выходные будут с 1 по 10 мая включительно.
Рок-группа «КняZz» дала концерты в Чите и Иркутске, а в Улан-Удэ по предписанию Роспотребнадзора выступление не состоялось. Улан-удэнцы возмущены произошедшим.
Руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев заявил, что «опасения скептиков по поводу вакцины от коронавируса напрасны». Он рассказал, почему вакцинироваться от коронавируса должно как можно больше людей.
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 29 человек
Общество, Фото:
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