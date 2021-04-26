Улан-удэнцы возмущены отменой концерта рок-группы «КняZz»

Рок-группа «КняZz» с оглушительными концертами выступила 22 апреля в Иркутске и 23 апреля в Чите. Улан-Удэ в гастрольном списке не оказалось, хотя группа планировала выступить в столице Бурятии. Анонс апрельского концерта лидер группы Андрей Князев (Князь) делал в феврале.
Князь сообщил на своей странице в соцсети, что отмена концерта связана с местным Роспотребнадзором.
- Не разрешили Роспотребнадзор. В следующий раз значит, - написал рокер, отвечая на вопрос фаната из Бурятии.
Судя по всему, в Чите и Иркутске также были определённые ковидные ограничения – фан-зона была сидячей.
Поклонники творчества из Бурятии возмутились принятым решением: «Однобокий у нас Роспотребнадзор! Чемпионат России по борьбе провели, яблоку негде было упасть... а концерты нельзя», «Что за дискриминация? «Би-2», «Князь»… Почему Роспотребнадзор ненавидит русский рок? Рэперам же можно…»
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ был отменён концерт культовой рок-группы «Би-2». Концерт, запланированный на 4 апреля, не состоялся по рекомендации управления Роспотребнадзора по Бурятии из-за угрозы распространения коронавируса. Судя по записи рокеров, они сами не ожидали такого поворота событий: «На днях отделение Роспотребнадзора по Республике Бурятия неожиданно запретило проведение концертов в Улан-Удэ — в том числе, и наш концерт, запланированный на 4 апреля», - сообщали «Би-2».
Предварительно, выступление улан-удэнцы увидят осенью, точная дата пока неизвестна. Но некоторые фанаты, не дожидаясь осени, рванули на концерт «Би-2» в соседний Иркутск. Там из-за ковидных ограничений концерт растянули на два дня – 7 и 8 апреля.
Многие любители рок-музыки в Улан-Удэ негодуют из-за отмены концертов в свете отгремевшего чемпионата России по борьбе, где были заполнены трибуны. Но стоит отметить, что на спортивное мероприятие впускали по результатам теста на коронавирус, антитела или по сертификату о вакцинации.
При этом 17 апреля в баре состоялся концерт уроженца Улан-Удэ рэпера Everthe8 (Тимур Бубеев). Судя по видеозаписям в соцсетях, ни о каком соблюдении социальной дистанции и масочного режима посетители даже не думали.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля в Бурятии увеличили заполняемость театров, кинотеатров, домов культуры до 75% от общей вместимости. До этого действовало ограничение на заполняемость залов не более 50%.
Кроме того, отмечается снижение ежедневного прироста больных коронавирусом. По данным на 25 апреля, суточный прирост составил 28 больных, в субботу + 29, в пятницу +30. Общее число случаев заражения за весь период достигло 37 035.
Справка:
«КняZz» — российская рок-группа из Санкт-Петербурга, созданная в 2011 году Андреем Князевым, являвшимся на момент её создания участником панк-группы «Король и Шут». Весной 2011 года Андрей Князев отказался от работы в театре над рок-оперой «TODD» совместно с Михаилом Горшенёвым и решил создать сайд-проект для реализации собственного творческого потенциала. 16 декабря 2011 года Андрей Князев официально объявил о своём уходе из «Короля и Шута». В плане лирического наполнения песен стиль новой группы во многом продолжил работу Андрея Князева в «Короле и Шуте». На концертах «КняZz» иногда также исполняет хиты группы «Король и Шут».