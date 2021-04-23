Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными

Инициативу выдвинула руководитель Роспотребнадзора



Президент России Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Выходные будут с 1 по 10 мая включительно.



Анна Попова объяснила, что в условиях распространения коронавирусной инфекции существует определённый риск, когда граждане на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются в них. «Такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», - цитирует её РБК.



- Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу, — пообещал президент.



В этом году выходными должны были 1-3 мая и 8-10 мая включительно (так как 1 и 9 мая выпадали на выходные). С 4 по 7 мая дни должны были быть рабочими, однако теперь также стали выходными.





