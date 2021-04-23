Главный санврач Бурятии: «Опасения скептиков по поводу вакцины напрасны»

Руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев рассказал, почему вакцинироваться от коронавируса должно как можно больше людей



С 26 апреля по 2 мая в мире пройдёт Всемирная неделя иммунизации, цель которой – повысить информированность населения об эффективности вакцин. По этому случаю интервью по поводу вакцины от коронавируса дал руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии, главный государственный санитарный врач, кандидат медицинских наук Сергей Ханхареев.



- Сергей Степанович, в России есть три вакцины от COVID-19. Скажите, пожалуйста, в чем заключается основная разница между ними?



- Да, у нас в России сегодня зарегистрировано три отечественные вакцины от новой коронавирусной инфекции: «Спутник V» (разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи), следующая вакцина - «ЭпиВакКорона» (разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»), и «КовиВак» (разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова). Хочу сказать, что «Спутник V» является первой зарегистрированной в мире вакциной и на сегодняшний день она применяется в более чем 60 государствах. Все три отечественные вакцины эффективны, надежны и безопасны, что доказано клиническими исследованиями. Просто каждая действует по-своему. Самое главное отличие – это разные технологические платформы, на которых они созданы, и разный состав.



- Что значит разные технологические платформы?



- У них отличный друг от друга принцип действия. «Спутник V» - это векторная вакцина, представляет собой не размножающиеся в организме человека обезвреженные частицы аденовируса. При создании вакцины их генетическая основа была удалена, а вместо нее в частицу вируса введен ген с кодом особого белка («шипа» коронавируса). На сегодняшний день ее эффективность составляет 97,4 %. «ЭпиВакКорона» - это пептидная вакцина, содержит искусственно синтезированные фрагменты (небольшие белки) коронавируса, в то время как, «КовиВак»- это классическая вакцина, созданная на основе инактивированного, то есть убитого вируса. Но для простого гражданина это не имеет особого значения. Самое главное, что все они защищают наш организм от заболевания. И я считаю большим достижением нашей науки то, что за очень короткий период у нас создали новые вакцины разного действия. Это как разное оружие, но они все губительны для вируса. Также мы знаем, что у вируса существуют мутации - британский, Южно-Африканский, уханьский штаммы. Наши ученые отмечают, что все вакцины эффективны против вышеуказанных разновидностей коронавируса.



- А как проходит прививочная кампания у нас в республике?



- Вакцинация у нас продолжается. Процесс идёт. На сегодня у нас уже привито более 72 тыс. граждан первым компонентом, а более 45 тыс. граждан получили полный курс прививок. Всего к нам поступило почти 90 тыс. доз вакцин. Они поступают регулярно, то есть вакцина всегда есть в наличии. Вакцинация продолжается.



- Все ли желающие могут привиться или существует какая-то очередность?



- В самом начале прививочной кампании министерством здравоохранения были определены приоритетные группы граждан, которым прививка ставилась в первую очередь. Определялись они, исходя из возможных рисков инфицирования. В первую очередь, это работники медицинских и образовательных организаций, организаций социального обслуживания и граждане, имеющие хронические заболевания. На сегодняшний день, когда у нас в стране налажены обороты выпуска вакцин, ее может получить любой желающий.



- Вакцинация проходит в два этапа с определённым интервалом между прививками. Возможно ли такое, что человек всё-таки не уберегся и после первой прививки подхватил коронавирус?



- Да, такое возможно, такие случаи у нас, к сожалению, есть. Потому что реальную защиту вакцина начинает давать в среднем через месяц-полтора после первой прививки. Поэтому, конечно же, поставив первую и вторую прививку, не стоит расслабляться, необходимо и дальше беречь себя от инфицирования. Важно продолжать соблюдать меры профилактики: носить маски, сохранять социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком, сокращать контакты и время пребывания в местах массового скопления людей.



- В случае, если человек привился от клещевого энцефалита, гриппа или любой другой инфекции, когда можно вакцинироваться против коронавируса?



- Это очень важный вопрос, потому что сейчас как раз идет вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции возможна, но интервал между прививками должен составлять не менее 28 дней. С этим вопросом все-таки лучше обратиться к своему врачу, он вас проконсультирует индивидуально.



- Вы упомянули про людей с хроническими заболеваниями. Значит им можно прививаться, несмотря на наличие заболевания? А если обострение?



- Наши учёные считают, что людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19. На сегодняшний день в лечебных учреждениях, в отделении реанимации в основном находятся либо люди пожилого возраста, либо имеющие хронические заболевания. Но если у вас обострение, то лучше сначала подлечить его, и через две недели отправляться на прививку.



- И людям старшего возраста тоже надо обязательно прививаться?



- Я бы сказал, что это нужно делать в обязательном порядке. Они в зоне риска. Они тяжелее всего переносят коронавирус. В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность для пожилых пациентов, три наши отечественные вакцины получили разрешение на применение среди лиц старше 60 лет, и показали свою эффективность, безопасность и надежность.



- А есть ли отказы от прививок?



- К нашему большому сожалению, они есть. В любом обществе есть скептики. Кто-то боится ставить прививку, объясняя это тем, что она новая, не испытана. Но эти опасения напрасны. Все три вакцины прошли все необходимые клинические исследования и доказали не только свою эффективность, но и безопасность. По последним данным эффективность составляет около 98 %. Хочу также сказать, что в борьбе с любой болезнью независимо будь то корь, краснуха, дифтерия, полиомиелит, клещевой энцефалит и другие, самый лучший вариант – прививка. Однако, не от всех болезней они есть, к сожалению. Мы должны быть очень рады, что наши ученые смогли создать вакцину от этого грозного вируса. И даже не одну, а три. Эта работа продолжается. В исследовательском центре им. Н.Ф. Гамалеи и в научном центре «Вектор» разрабатывают вакцину для детей – капли в нос. Чтобы ситуация стабилизировалась, и мы все смогли вернуться к прежней жизни надо создать иммунную прослойку, надо вакцинироваться. Это самый верный путь к победе над вирусом. При этом нужно соблюдать ограничительные мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком, сокращать контакты и время пребывания в местах массового скопления людей.



- Как в целом вы можете охарактеризовать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Бурятии? В сравнении с другими регионами в нашей республике ситуация обстоит лучше или хуже?



- Эпидситуация на сегодняшний день в республике стабильна. Мы медленно, но верно идем на снижение заболеваемости, но при этом остается волнующий нас вопрос – это тяжелое течение заболеваний у пожилых, у людей, с хроническими заболеваниями. К сожалению, есть и летальные исходы. Если сравнивать себя с другими регионами, то пока мы где-то посерединке. Но расслабляться еще рано, необходимо дальше строго соблюдать все меры профилактики и вакцинироваться. Увеличивая количество вакцинированных граждан, а также, принимая во внимание, граждан уже переболевших коронавирусом, к осени мы должны создать иммунную прослойку населения.



- По статистике сейчас в Бурятии происходит спад заболеваемости. Появляются некоторые послабления в мерах противодействия борьбы с COVID- 19. Как Вы считаете, когда же все-таки произойдет полное снятие ограничений? Какой прогноз вы можете дать на ближайшие 3 месяца, полгода?



- Пока прогнозы давать очень рано. Эпидобстановка в нашем регионе также, как и в стране, стабильная, но все зависит от нас с вами. Посмотрите, какая сейчас ситуация в Европе, в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Бразилии. В Индии за последние зарегистрировано более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом. Там идет активный рост числа заболевших, вводятся дополнительные ограничительные мероприятия. Я думаю, что никто такой ситуации не хочет видеть у нас. Поэтому только соблюдение мер профилактики, активная вакцинация населения будет способствовать снижению заболеваемости и соответственно, снятию ограничений. Но пока говорить о снятии всех ограничений слишком рано. Для всех нас самое главное – заботиться о своем здоровье, соблюдать все меры профилактики. Тем более у нас впереди лето – время отпусков, каникул, и я очень прошу наших земляков, где бы вы ни были, соблюдайте все меры. Тогда и прогноз у нас будет благоприятный.



Хочу напомнить, что граждане, прибывшие из-за рубежа любым видом транспорта, обязаны в течение 3-х календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результаты на «Гос. услугах». А те, кто прибыл из Турции и Танзании должны сдать повторный тест в течение 5 дней. Такой порядок у нас действуют до 1 мая, а после 1 мая уже все граждане, прибывшие из-за рубежа должны двукратно проходить обследование на ковид.



Я желаю всем доброго здоровья!

