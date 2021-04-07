 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Улан-Удэ днём до +16 градусов

В Улан-Удэ днём до +16 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике без осадков, днём тёплая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 апреля по республике: без осадков, днём тёплая погода. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, днём +13, +18, местами +3, +8.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +14, +16.

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