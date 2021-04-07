В Улан-Удэ днём до +16 градусов

По республике без осадков, днём тёплая погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 апреля по республике: без осадков, днём тёплая погода. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, днём +13, +18, местами +3, +8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +14, +16.
По республике без осадков, днём тёплая погода
В Селенгинском районе проведут соревнования в дисциплине «кросс-спринт»
Агинский округ разработал бренд-бук для фестиваля
Своё мастерство показали 188 юных музыкантов из детских школ искусств
Юбиляр окончательно ушёл на пенсию только после восьмидесяти лет
Она объединила диспетчерские службы пяти муниципальных образований
В селе Баянгол немецкие семьи отметили воскресение Иисуса Христа
Победителями стали студенты ЗабГУ
Вузовский фестиваль завершится 16 апреля
Национальный музей республики предлагает разгадать загадки картины «Делегация хори-бурят на приёме у Петра Великого»
Студенка учится в Бурятском аграрном колледже
В тренировке приняли участие военнослужащие ВВО
Георгий Кушиташвили выиграл «золото» в весовой категории до 91 кг
Чемпионом по универсальному бою в весе 85 кг стал Артур Симонян
Мероприятие посвящено Международному дню театра