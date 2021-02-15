На конкурс принимаются фильмы, телевизионные репортажи, блоги и фоторепортажи
Турфирмы, телеканалы, музеи и заповедники региона могут принять участие во всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России». Лучшие станут победителями в различных номинациях и получат призы. Также лидеры войдут в финал международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии». Об этом рассказал зампред правительства Забайкальского края Александр Бардалеев во время оперативного совещания в правительстве региона 15 февраля.
На конкурс принимаются фильмы, телевизионные репортажи, блоги и фоторепортажи. Приём заявок и материалов продлится до 31 марта.
«Наш край удивляет своими достопримечательностями, но даже местные жители не всегда о них знают, - отметил зампред правительства региона Александр Бардалеев, - поведать о них сегодня может любой человек с помощью обычного телефона. А как сделать это качественно и креативно расскажут во время трехдневного интенсива (24,25,26 февраля). Призываем туроператоров принять самое активное участие».
Хронометраж видеоматериалов от 15 секунд до 30 минут. Среди номинаций - «Семейный отдых зимой и летом», «Природа и экологический туризм в России», «Экскурсия по туробъекту с директором» и многие другие.
Все подробности можно узнать на сайте конкурса, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Красоты Забайкалья могут стать «Дивом России»
Общество, Фото:
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