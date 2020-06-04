Жителей Бурятии будут вознаграждать за сообщения о мусорящих людях









В Бурятии будут выплачивать вознаграждение за сигналы о незаконных свалках и тех, кто выкидывает отходы в не предназначенных для этого местах. Размер выплаты составит 1,5 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов 3 июня.В документе говорится, что право на вознаграждение имеют совершеннолетние граждане России, живущие в Бурятии. Обращения следует направлять в Бурприроднадзор по особой форме (представлена ниже). К документу должны быть приложены материалы фото- и видеофиксации нарушения, причём такие, чтобы точно можно было установить личность нарушителя. Нарушение природоохранного законодательства должно быть свежим – не более чем за три дня до даты обращения свидетеля в Бурприроднадзор.В случае, если по одному и тому же факту правонарушения поступит несколько заявлений, право на выплату имеет тот, кто был первым.Выплаты будут производиться из бюджета Бурятии.