Жителей Бурятии будут вознаграждать за сообщения о мусорящих людях

Глава Бурятии уже подписал постановление о новых вознаграждениях
В Бурятии будут выплачивать вознаграждение за сигналы о незаконных свалках и тех, кто выкидывает отходы в не предназначенных для этого местах. Размер выплаты составит 1,5 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов 3 июня.
В документе говорится, что право на вознаграждение имеют совершеннолетние граждане России, живущие в Бурятии. Обращения следует направлять в Бурприроднадзор по особой форме (представлена ниже). К документу должны быть приложены материалы фото- и видеофиксации нарушения, причём такие, чтобы точно можно было установить личность нарушителя. Нарушение природоохранного законодательства должно быть свежим – не более чем за три дня до даты обращения свидетеля в Бурприроднадзор.
В случае, если по одному и тому же факту правонарушения поступит несколько заявлений, право на выплату имеет тот, кто был первым.
Выплаты будут производиться из бюджета Бурятии.
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