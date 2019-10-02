Иркутская теннисистка победила на международном турнире

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Она получила золотую медаль в парном разряде



Иркутская спортсменка Ангелина Линникова заняла первое место в парном международном юниорском турнире серии ITF «Autumn Cup» по теннису. Соревнования проходили с 17 по 22 сентября в Баку в Азербайджане. В турнире принимали участие более 100 спортсменов из разных стран мира.



В парном разряде за звание лучших боролись 14 пар теннисистов из России, Израиля, Казахстана, Украины, Испании, Германии, Венгрии, Азербайджана, Белоруссии и Эстонии.



Ангелина вышла на корт в паре с канадкой венгерского происхождения Эрикой Вэйл. Сначала в полуфинале Ангелина с Эрикой выиграли у соперников из России в двух сетах – со счётом 6/1, 6/1. Затем в напряжённой борьбе за золото они победили россиянку Валерию Монко и Дарью Зубшоскую из Украины в двух сетах со счётом – 7/6, 7/5. Это не первая золотая награда Ангелины Линниковой, до этого она завоевывала медали высшей пробы на всероссийских и международных соревнованиях по теннису.



В одиночном разряде Ангелина Линникова вышла в полуфинал. Но затем уступила Юлии Трифоновой со счётом 2/6, 3/6. В этом разряде за медали боролись 25 теннисистов из семи стран Европы и Азии. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

