Она получила золотую медаль в парном разряде
Иркутская спортсменка Ангелина Линникова заняла первое место в парном международном юниорском турнире серии ITF «Autumn Cup» по теннису. Соревнования проходили с 17 по 22 сентября в Баку в Азербайджане. В турнире принимали участие более 100 спортсменов из разных стран мира.
В парном разряде за звание лучших боролись 14 пар теннисистов из России, Израиля, Казахстана, Украины, Испании, Германии, Венгрии, Азербайджана, Белоруссии и Эстонии.
Ангелина вышла на корт в паре с канадкой венгерского происхождения Эрикой Вэйл. Сначала в полуфинале Ангелина с Эрикой выиграли у соперников из России в двух сетах – со счётом 6/1, 6/1. Затем в напряжённой борьбе за золото они победили россиянку Валерию Монко и Дарью Зубшоскую из Украины в двух сетах со счётом – 7/6, 7/5. Это не первая золотая награда Ангелины Линниковой, до этого она завоевывала медали высшей пробы на всероссийских и международных соревнованиях по теннису.
В одиночном разряде Ангелина Линникова вышла в полуфинал. Но затем уступила Юлии Трифоновой со счётом 2/6, 3/6. В этом разряде за медали боролись 25 теннисистов из семи стран Европы и Азии. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутская теннисистка победила на международном турнире
Общество, Фото:
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