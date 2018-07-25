Улан-удэнцы встретились с лесными десантниками

В парке им. С. Н. Орешкова состоялась федеральная информационная противопожарная акция «Останови огонь!»
Жители Улан-Удэ увидели выставку уникальных фотографий и противопожарного оборудования. Авиапожарные провели мастер-класс по применению противопожарного оборудования – ранцевого лесного огнетушителя, снаряжения парашютиста-пожарного, мотопомпы и воздуходувки. Добровольческий корпус Байкала рассказал детям об опасностях в лесу и провёл противопожарные игры.
Акция «Останови огонь!» была организована республиканским агентством лесного хозяйства при поддержке Галереи искусств народов Азии. Выставку противопожарного оборудования проводили сотрудники федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» и АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов». Также в акции принимали участие участники международного автопробега «Москва-Владивосток-Токио».
Федеральная информационная акция «Останови огонь!» посвящена Году добровольцев. Она призвана сократить количество поджогов травы и случаев безответственного обращения с огнём, что значительно снизит количество природных пожаров в России. Бурятия стала первым регионом, присоединившимся к информационной акции, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
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