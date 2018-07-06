Лучница из Бурятии стала третьей на первенстве Европы

С 25 июня по 1 июля в городе Патры (Греция) прошло первенство Европы по стрельбе из лука



В соревнованиях приняли участие 351 человек из 40 стран Европы.



Третье место в дисциплине классический лук завоевала команда девушек, выступающая в составе Туяны Будажаповой, Саяны Дашидондоковой (Забайкальский край) и Виктории Харитоновой (Республика Бурятия).



Официальный портал Забайкальского края уточняет, что также первое командное место среди юношей в дисциплине классический лук завоевали Станислава Черемискина и забайкальцы Дамби Дамшаев и Сандан Намсараев.



В категории блочный лук среди юниоров российская команда в составе Павла Крылова, Найдара Лубсанова (Забайкальский край) и Андрея Хахуцкого завоевала третье место.



Всего на первенстве Европы в Греции сборная России завоевала семь медалей (три золотых, одну серебряную и три бронзовых) и заняла четвёртое место в общекомандном зачёте.



