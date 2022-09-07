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Путин отметил стабильный рост турпотока в Бурятии

Путин отметил стабильный рост турпотока в Бурятии
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Президент выделил Бурятию на заседании президиума Госсовета

Вчера, 6 сентября, президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета обсудил развитие туризма в стране. Встреча проходила в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

В частности, Путин заявил, что в стране нужно создать все необходимые условия для того, чтобы люди с разным уровнем дохода могли путешествовать.

- Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, у каждого региона - свои, уникальные преимущества. Поэтому внимание надо уделять не только известным традиционным туристическим маршрутам, но и помогать другим субъектам, кто только начинает поднимать индустрию туризма наверх, - заявил президент.

Также он похвалил рост количества туристических маршрутов в регионах Дальнего Востока. В докладе Путин отметил постоянный рост турпотока на Камчатке, Сахалине и в Бурятии.

- Опыт дальневосточников, как и других субъектов Федерации, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли. Главной целью здесь создание качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг. Формирование широкого спроса на них. Снятие административных барьеров для работы отрасли, а также развитие туристической инфраструктуры и логистики. Создание условий для привлечения инвестиций. Подготовка кадров для индустрии внутреннего и визового туризма, - сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что туризм способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов малых городов, а также создаёт рабочие перспективы для развития малого и среднего бизнеса.

За первое полугодие 2022 года турпоток в Бурятии составил 210,8 тысяч человек. Это в 2,1 раза больше, чем за первое полугодие 2021 года. Об этом «Байкал-Daily» рассказали в пресс-службе минтуризма Бурятии.

По оперативным данным Бурятию посетили: в июне – 46 272 туриста, а в июле – 84 381 туристов.


Путин туризм

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