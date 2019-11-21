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Улан-Удэнский авиазавод назван одним из лучших российских экспортёров

Улан-Удэнский авиазавод назван одним из лучших российских экспортёров
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
К 2030 году завод будет выпускать ещё три новые машины

Улан-Удэнский авиационный завод стал дипломантом второго этапа всероссийской премии «Экспортёр года». Предприятие заняло третье место в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес», сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.

Дипломы вручили на пленарной сессии международного экспортного форума «Сделано в России». Мероприятие проходило в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

- В составе холдинга «Вертолёты России» предприятие выходит на всё новые экспортные рынки, – отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых. – С 2021 года существующая на Улан-Удэнском авиационном заводе линейка пополнится новыми продуктами, что позволит к 2030 году увеличить существующий модельный ряд на три новые машины. Мы планируем активно расширять производство гражданской продукции, пополнять линейку предприятия новыми продуктами в ключевых и совершенно новых для нас сегментах.

Ранее Улан-Удэнский авиационный завод получил награду на Восточном экономическом форуме за победу в рамках первого – окружного этапа «Экспортёра года». Предприятие лидировало в Дальневосточном федеральном округе в двух номинациях: «Промышленность» и «Новая география» (расширение географии бизнеса).

Экспертный совет оценивал уровень экспортной активности, качество экспортных результатов (появление новых экспортных продуктов, расширение экспортной номенклатуры), участие предприятия в международных проектах и многое другое.

На федеральном этапе конкурса действовала единая унифицированная система проведения конкурса на окружном и федеральном уровнях. Итоги второго этапа конкурса подвела федеральная конкурсная комиссия. На основании протокола её заседания министерство промышленности и торговли внесло в правительство Российской Федерации представление о награждении лауреатов и дипломантов конкурса.

На экспортном форуме «Сделано в России» после церемонии награждения лучшие российские экспортёры обменялись опытом выхода на зарубежные рынки, обсудили меры повышения узнаваемости российских брендов.

Традиционными партнёрами предприятия являются страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Вертолёты производства У-УАЗ летают более чем в 40 странах мира, в том числе в странах блока НАТО.

Большой интерес у зарубежных покупателей вызывает новинка – многофункциональный вертолёт Ми-171А2. По результатам проведённого демонстрационного тура в странах Юго-Восточной Азии ведётся ряд переговоров о поставках машины, где обсуждаются детальные функциональные особенности вертолёта и возможные сроки и условия поставки. Первый экспортный Ми-171А2 передан в Казахстан, изготовлен вертолёт для Индии.
Улан-Удэнский авиазавод
 
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