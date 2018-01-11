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Университет при правительстве РФ спрогнозировал падение зарплат в Бурятии
Экономика, 11.01.2018 19:09
Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал прогноз динамики потребительской активности и реальной заработной платы на ближайшие месяц-два в России, то есть «короткий» индекс
Университет прогнозирует снижение зарплат и потребительской активности в 13-ти регионах страны. Отметим, самое значительное падение ожидает Севастополь и Республику Крым: на 6,9 и 6,7 процента соответственно.
Также потребительская активности в ближайшие месяцы может снизиться в Бурятии (-1,1%), сообщает «МК-Псков».
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