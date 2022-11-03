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Минобрнауки России восстановило в вузе Бурятии диссертационный совет по теплофизике и теплотехнике

Минобрнауки России восстановило в вузе Бурятии диссертационный совет по теплофизике и теплотехнике
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru

Можно защищать кандидатские и докторские

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) открыт диссертационный совет по теплофизике и теоретической теплотехнике. Приказ министерства науки и высшего образования РФ опубликован на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии, сообщает пресс-служба вуза.

- Разрешить создание на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» совета по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук 24.2.289.01 по научной специальности 1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки), - говорится в документе за подписью заместителя министра Айрата Гатиятова.

Диссертационный совет в составе 12 авторитетных учёных возглавил доктор технических наук, профессор кафедры «Физика» ВСГУТУ Бадма Бадмаев. Учёным секретарем совета назначен доктор химических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры «Биотехнология» ВСГУТУ Вячеслав Хахинов.

- Для нашего университета открытие или, правильнее сказать, возобновление работы диссертационного совета по теплофизике и теоретической теплотехнике является важным событием, - сказал Игорь Сизов, ректор ВСГУТУ. Его работа очень востребована как среди учёных Бурятии, так и ближайших к ней регионов. Стоит отметить, что это единственный диссовет по такой специальности на всей территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. В ближайшее время он начнёт свою работу и приём документов по защите диссертаций.

Совет по защите диссертаций кандидатов и докторов наук по специальностям «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и «Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты» во ВСГУТУ с 1998 по 2013 годы. За этот период здесь прошли защиты диссертаций около 60 кандидатов и 8 докторов наук.

ВСГУТУ университет вузы

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