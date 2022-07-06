В супермаркетах Улан-Удэ появились соки в бесцветных упаковках

На скудное оформление упаковок повлияли санкции



В улан-удэнских супермаркетах появились соки с нотками минимализма в дизайне. Упаковки почти полностью побелели, остались только названия напитка на лицевой стороне. Фотографию соков в белой упаковке опубликовали в Telegram-канале «Бурятия-онлайн».



Стоит отметить, что подобное новшество зафиксировано по всей стране. Жители других регионов заметили упаковки со скудным дизайном ещё в начале июня. В соцсетях они начали массово публиковать фотографии своих любимых напитков в новых белых упаковках.



Как выяснилось, белые упаковки начали выпускать из-за дефицита чернил на российском рынке на фоне санкций.



В начале июня вице-президент крупной компании по производству безалкогольных напитков «Вимм-Билль-Данн» (принадлежит PepsiCo) Марина Балабанова рассказала, что у «Тетры» осталось чернил на 15% упаковок.



- Большинство тетра-упаковок будут почти белыми, потому что у «Тетры» осталось чернил на 15% упаковки. Мы переделываем дизайн, это коснётся и молочной категории, и соков. Это неизбежная история на несколько месяцев, пока не найдём замену, - цитировал Марину Балабанову ТАСС 8 июня.



В основном производством пищевой упаковки для соков, молока и прочей продукции в России занимается шведская компания Tetra Pak. В России у них расположен завод по производству упаковочного материала в Лобне Московской области. Ранее власти Швеции запретили концерну Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию, сообщало РИА Новости.



Компания просила правительство пойти ей навстречу и разрешить поставлять сырье в гуманитарных целях, но получила отказ. Сейчас же российские производители готовят замену импортной продукции.



Специалисты отмечают, что изменение упаковки не влияет на качество продукции.

