В Бурятии сельхозучастки зарастают травой

Пользователям земель грозит административная ответственность



В апреле сотрудники Россельхознадзора проверили четыре сельхозучастка в Еравнинском районе: в селе Гунда, совхозе «Еравнинский» и местности Эксэнда.



Госинспектор земельного надзора установил, что два участка заросли травой на площади 306 468 кв. метров, третий - на площади 88 055 кв. м.



- Также в ходе наблюдения в совхозе «Еравнинский» установлены ещё три участка земель сельхозназначения с аналогичными нарушениями земельного законодательства. Арендаторы допустили зарастание части участков на общей площади 552 тыс. кв. метров, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



За нарушение предусмотрена административная ответственность. В мае двум собственникам и всем арендаторам земли выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

