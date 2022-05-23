Пользователям земель грозит административная ответственность
В апреле сотрудники Россельхознадзора проверили четыре сельхозучастка в Еравнинском районе: в селе Гунда, совхозе «Еравнинский» и местности Эксэнда.
Госинспектор земельного надзора установил, что два участка заросли травой на площади 306 468 кв. метров, третий - на площади 88 055 кв. м.
- Также в ходе наблюдения в совхозе «Еравнинский» установлены ещё три участка земель сельхозназначения с аналогичными нарушениями земельного законодательства. Арендаторы допустили зарастание части участков на общей площади 552 тыс. кв. метров, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
За нарушение предусмотрена административная ответственность. В мае двум собственникам и всем арендаторам земли выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
В Бурятии сельхозучастки зарастают травой
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