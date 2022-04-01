 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 апреля

31 марта

Популярное

В Бурятии изготовили конфеты по старинному рецепту

В Бурятии изготовили конфеты по старинному рецепту
Бизнес,  Фото: группа ВК: САНСА (УЛААНСА) шоколадные позы/Улан-Удэ/Бурятия
Бурятская конфета изготовлена из молочной сыворотки

Известный в республике производитель бренда шокобуузы поделился в соцсетях новостью: они изготовили по-настоящему бурятскую конфету.

- Почему по-настоящему? Потому что она изготовлена из молочной сыворотки по старинному бурятскому рецепту. Аутентичность зашкаливает, - написали представители школадной фабрики в соцсети.

Отмечается, что вкус новой бурятской конфеты - ириски на палочке - удивительный, с кислинкой и кроме того, в сыворотке из которого она изготовлена, содержится множество полезных веществ и витаминов.

- Конфета сделана в форме шагай - бараньей косточки для шагай наадан - игры, в которую играл сам Чингисхан, - подписали производители местных сладостей.
Бурятия бренд кондитерские изделия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии изготовили конфеты по старинному рецепту
В Бурятии изготовили конфеты по старинному рецепту
Бизнес, 01.04.2022
Бурятская конфета изготовлена из молочной сыворотки

От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны
От Сочи до Сахалина: 2,6 миллиона россиян посетили этой зимой заснеженные склоны
Бизнес, 01.04.2022
Экстремалы Дальнего Востока и Иркутской области предпочли «домашние» горнолыжные курорты
Власти Бурятии будут сотрудничать со Сбером во внедрении цифровых технологий
Власти Бурятии будут сотрудничать со Сбером во внедрении цифровых технологий
Бизнес, 31.03.2022
Сбер уже активно практикует несколько проектов в республике
МегаФон увеличивает ёмкость резерва облачной инфраструктуры в 7 раз
МегаФон увеличивает ёмкость резерва облачной инфраструктуры в 7 раз
Бизнес, 31.03.2022
МегаФон закупил дополнительное оборудование и масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора
Клёвые скорости: МегаФон разогнал интернет для «Байкальской рыбалки»
Клёвые скорости: МегаФон разогнал интернет для «Байкальской рыбалки»
Бизнес, 31.03.2022
Участники и болельщики турнира сгенерировали в сети МегаФона 3,8 ТБ
В Бурятии пойдёт под суд бывший руководитель «Промгражданстроя»
В Бурятии пойдёт под суд бывший руководитель «Промгражданстроя»
Бизнес, 31.03.2022
Стали известны подробности уголовного дела с печально известной компанией-застройщиком
В Улан-Удэ известный коллекционер откроет уникальный музейный комплекс
В Улан-Удэ известный коллекционер откроет уникальный музейный комплекс
Бизнес, 30.03.2022
Министр культуры Бурятии рассказала о планах Льва Бардамова
В Бурятии раскрыли схему получения контракта на 226 миллионов
В Бурятии раскрыли схему получения контракта на 226 миллионов
Бизнес, 30.03.2022
Бурятское УФАС уличило поставщиков медоборудования в договорённости
В Бурятии руководителя дисквалифицировали за затянутый капремонт
В Бурятии руководителя дисквалифицировали за затянутый капремонт
Бизнес, 30.03.2022
Ремонт продолжат после окончания отопительного периода
Глава Бурятии поручил поддержать фермера-мукомола
Глава Бурятии поручил поддержать фермера-мукомола
Бизнес, 29.03.2022
Если помочь фермеру, он сможет обеспечить рынок Бурятии ржаной мукой
В Улан-Удэ стало меньше сотрудников на удалёнке
В Улан-Удэ стало меньше сотрудников на удалёнке
Бизнес, 29.03.2022
Чаще всего дистанционно в столице Бурятии трудятся программисты и бухгалтеры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^