Бурятская конфета изготовлена из молочной сыворотки
Известный в республике производитель бренда шокобуузы поделился в соцсетях новостью: они изготовили по-настоящему бурятскую конфету.
- Почему по-настоящему? Потому что она изготовлена из молочной сыворотки по старинному бурятскому рецепту. Аутентичность зашкаливает, - написали представители школадной фабрики в соцсети.
Отмечается, что вкус новой бурятской конфеты - ириски на палочке - удивительный, с кислинкой и кроме того, в сыворотке из которого она изготовлена, содержится множество полезных веществ и витаминов.
- Конфета сделана в форме шагай - бараньей косточки для шагай наадан - игры, в которую играл сам Чингисхан, - подписали производители местных сладостей.
В Бурятии изготовили конфеты по старинному рецепту
Бизнес, Фото:
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