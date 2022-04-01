В Бурятии изготовили конфеты по старинному рецепту

Бизнес, Фото: группа ВК: САНСА (УЛААНСА) шоколадные позы/Улан-Удэ/Бурятия

Бурятская конфета изготовлена из молочной сыворотки



Известный в республике производитель бренда шокобуузы поделился в соцсетях новостью: они изготовили по-настоящему бурятскую конфету.



- Почему по-настоящему? Потому что она изготовлена из молочной сыворотки по старинному бурятскому рецепту. Аутентичность зашкаливает, - написали представители школадной фабрики в соцсети.



Отмечается, что вкус новой бурятской конфеты - ириски на палочке - удивительный, с кислинкой и кроме того, в сыворотке из которого она изготовлена, содержится множество полезных веществ и витаминов.



- Конфета сделана в форме шагай - бараньей косточки для шагай наадан - игры, в которую играл сам Чингисхан, - подписали производители местных сладостей.