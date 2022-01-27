Студенты Бурятии примут участие в акселераторе SberStudent

К проекту присоединились первые 20 участников из республики



О своём участии во всероссийском акселераторе SberStudent заявили вузы и ссузы республики. К образовательному проекту присоединились первые 20 участников, представляющих регион. Заявки подали студенты, аспиранты и научные сотрудники высших учебных заведений республики – Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Филиппова, Байкальского базового медицинского колледжа министерства здравоохранения РБ и техникума строительства и городского хозяйства Республики Бурятия.



Студенческий акселератор SberStudent для студентов России — это возможность под руководством менторов от Stanford Online перенять бесценный опыт организации и развития бизнеса от лучших предпринимателей и профессоров Кремниевой долины, научиться мыслить, как инновационный предприниматель, а также оценивать потенциал превращения бизнес-идеи в полноценный бизнес. Полученные навыки могут помочь анализировать соответствие продукта рынку (product-market fit), выстраивать архитектуру бизнес-моделей, формулировать цели, превращать их в метрики и планы, оценивать необходимые ресурсы, в том числе финансовые.



- Многие молодые люди хотят связать своё будущее с бизнесом. В университете они получают первые знания о многих экономических аспектах, и уже могут генерировать идеи для личного стартапа. Но зачастую, они сталкиваются с одним ключевым вопросом: «как реализовать идею?» Именно в этом поможет разобраться образовательный проект Сбера – акселератор SberStudent. Его участниками могут стать не только студенты, но и аспиранты, научные сотрудники, и профессорско-преподавательский состав. Опытные эксперты-практики на акселераторе делятся знаниями, навыками и методами ведения бизнеса, помогают в создании бизнес-идеи, а победители проекта получат возможность привлечения первых контрактов от корпораций и инвестиций, - рассказал управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов



Подробнее об акселераторе SberStudent-2022 можно узнать на сайте Сберстудент. Приём заявок на участие в образовательном проекте проводится до 15 февраля 2022 г. Обучение на всех этапах является бесплатным.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



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