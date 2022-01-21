Больше 35% дебетовых СберКарт выпускается без пластика

Доля выпускаемых в digital-каналах дебетовых СберКарт в Сбербанке в 2021 году выросла до 36%



В банке ожидают, что к концу 2023 года спрос может преодолеть рубеж 50%. Напомним, что функция «Пластик как опция» была запущена весной прошлого года.



- Сбер последователен в выполнении своей ESG-стратегии. Сокращение числа выпускаемых пластиковых карт — долгоиграющий экологический тренд, и мы видим, что наши клиенты осознанно выбирают предлагаемую возможность. Помимо прочего, это удобно. Теперь нет необходимости ждать, когда пластик будет выпущен. Цифровая карта сразу готова к использованию и обладает всеми преимуществами классической. Да и потерять её гораздо труднее, - рассказал директор дивизиона «Кошелёк клиента» Игорь Ковалёв.



При этом особых отличий у виртуальной СберКарты от пластиковой нет: ею можно расплачиваться, совершать переводы и снимать наличные. Если потребуется пластиковый носитель, то его можно дозаказать. Но по факту за пластиковой картой обращаются лишь 7% из тех, кто выбрал цифровой вариант.



Справка



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