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Больше 35% дебетовых СберКарт выпускается без пластика

Больше 35% дебетовых СберКарт выпускается без пластика
Бизнес, 
Доля выпускаемых в digital-каналах дебетовых СберКарт в Сбербанке в 2021 году выросла до 36%

В банке ожидают, что к концу 2023 года спрос может преодолеть рубеж 50%. Напомним, что функция «Пластик как опция» была запущена весной прошлого года.

- Сбер последователен в выполнении своей ESG-стратегии. Сокращение числа выпускаемых пластиковых карт — долгоиграющий экологический тренд, и мы видим, что наши клиенты осознанно выбирают предлагаемую возможность. Помимо прочего, это удобно. Теперь нет необходимости ждать, когда пластик будет выпущен. Цифровая карта сразу готова к использованию и обладает всеми преимуществами классической. Да и потерять её гораздо труднее, - рассказал директор дивизиона «Кошелёк клиента» Игорь Ковалёв.

При этом особых отличий у виртуальной СберКарты от пластиковой нет: ею можно расплачиваться, совершать переводы и снимать наличные. Если потребуется пластиковый носитель, то его можно дозаказать. Но по факту за пластиковой картой обращаются лишь 7% из тех, кто выбрал цифровой вариант.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

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