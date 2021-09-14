В Бурятии владелец магазина не заключал трудовые договоры с продавцами

Нарушение трудового законодательства вскрыла прокуратура



Прокуратура Хоринского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства в деятельности предпринимателя, владеющего продовольственным магазином.



Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ два продавца магазина были допущены к работе без оформления трудовых договоров.



В связи с этим прокурор района в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Государственная инспекция труда оштрафовала работодателя.



- По представлению прокурора нарушения закона устранены. Сейчас трудовые договоры с работниками заключены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.









