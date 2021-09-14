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В Бурятии владелец магазина не заключал трудовые договоры с продавцами

В Бурятии владелец магазина не заключал трудовые договоры с продавцами
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Нарушение трудового законодательства вскрыла прокуратура

Прокуратура Хоринского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства в деятельности предпринимателя, владеющего продовольственным магазином.

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ два продавца магазина были допущены к работе без оформления трудовых договоров.

В связи с этим прокурор района в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Государственная инспекция труда оштрафовала работодателя.

- По представлению прокурора нарушения закона устранены. Сейчас трудовые договоры с работниками заключены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.




прокуратура трудовое законодательство

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