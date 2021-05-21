В Чите проходит первый студенческий бизнес-фестиваль

Гостями форума стали более 500 студентов вузов и ссузов Забайкальского края
20 мая в столице Забайкалья стартовал первый в регионе студенческий бизнес-фестиваль, призванный популяризировать предпринимательство в молодёжной среде. Участниками форума стали более 500 студентов забайкальских вузов и ссузов.
Спектр вопросов для обсуждения, представленных в программе первого студенческого бизнес-фестиваля в Забайкальском крае, включает как теоретические, так и практические аспекты развития современного социально-экономического пространства, его проектного управления и диджитал-контекста. Наибольший интерес среди участников вызвала мастерская «Финансы». Здесь руководитель консалт-бюро «Компас» Надежда Климок провела для студентов практическое занятие, в ходе которого они занимались построением бизнес-модели. На другом бизнес-тренинге заместитель главного врача многопрофильного медицинского центра «МЕДлюкс» Арутюн Гаспарян рассказал участникам фестиваля об истории появления медицинского бизнеса и раскрыл некоторые секреты его ведения. Также он привёл примеры конкретных проблемных ситуаций из личной практики, которым ребята постарались самостоятельно найти решение. Всего же усовершенствовать свои профессиональные и личностные компетенции в первый день форума студенты могли на 19 тематических площадках.
- На сегодняшнем фестивале выступают спикеры, являющиеся действующими руководителями и сотрудниками различных крупных компаний, известных не только в Чите и Забайкальском крае. От них можно почерпнуть огромное количество не только теоретических, а что очень важно, практических знаний. Узнать об их опыте, пообщаться с ними напрямую, – наверное, это самое ценное в таких мероприятиях, потому что на сегодняшний день, как модно говорить, нетворкинг – наше всё. Общение с такими людьми очень важно и полезно и даёт толчок к дальнейшему развитию, – отметил участник фестиваля, студент второго курса факультета экономики и управления ЗабГУ Александр Семёнов.
21 мая форум продолжает свою работу на базе Забайкальского госуниверситета, где проходят лекции и практико-ориентированные занятия, а также бизнес-баттл, который объединит авторов будущих бизнес-проектов и опытных предпринимателей. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.
В Чите проходит первый студенческий бизнес-фестиваль
Бизнес, Фото:
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