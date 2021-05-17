Жителю Бурятии не выплатили компенсацию за отпуск

Мужчина обратился в прокуратуру
Житель Тункинского района Бурятии обратился в прокуратуру, заявив о нарушении его трудовых прав.
Мужчина трудился в дорожной организации. Установлено, что ежегодный оплачиваемый отпуск за 2019 год предоставлен работнику не в полном объёме, ежегодный отпуск за 2020 год ему не предоставлялся.
Генеральному директору организации внесено представление прокуратуры. По результатам его рассмотрения мужчине выплачена денежная компенсация за неиспользованный отпуск.
Руководитель организации привлечён к административной ответственности за нарушение трудового законодательства в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Мужчина обратился в прокуратуру
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