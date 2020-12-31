Сбер сказал «спасибо» врачам от всех клиентов

Около 400 благодарностей переданы медицинским работникам Бурятии



С 3 по 17 декабря в офисах Сбербанка в Улан-Удэ по адресам ул. Гагарина, 25; ул. Октябрьская, 15; ул. Ключевская, 8а; ул. Терешковой, 2а; ул. Балтахинова, 13; прошла акция «Скажи «спасибо» врачам». Каждому клиенту при обслуживании предлагалось принять участие в создании благодарственных альбомов для персонала больниц и поликлиник.



Цель акции – поддержка медицинских работников, труд которых в период пандемии коронавируса особенно важен и ценен. Акция выражает признательность тем, кто весь 2020 год выполнял свой долг – лечил людей и спасал их жизни.



За время акции было собрано почти 400 благодарностей в адрес медицинских работников Бурятии. Все бланки были сшиты в 4 специальных альбома и переданы главным врачам ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» и ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».



- За каждым выздоровевшим пациентом, за каждой спасённой жизнью стоит тяжёлая работа, тех, кто идёт на риск, кто проводит в больницах круглосуточные дежурства без отдыха, кто выполняет свой долг, кто по зову души приходит на помощь, когда нам страшно и больно. Мы видим и ценим работу медиков. И сегодня хотим сказать: «Спасибо». Спасибо за ночи без сна, спасибо за вашу выдержку и стойкость, спасибо за самопожертвование, спасибо за смелость, спасибо за жизнь. Врачи, медсестры, санитары, волонтёры – те, кого не видно за масками в потоке тысяч других людей, но именно они настоящие герои нашего времени, - сообщил Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

