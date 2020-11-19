Более половины платежей за ЖКХ жители Бурятии проводят онлайн

Их доля достигла 65% от общего объёма



Жители Бурятии стали чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги через Сбербанк Онлайн, не выходя из дома. Доля таких платежей достигла 65% от общего объёма платежей за ЖКХ. Только в октябре текущего года в пользу поставщиков ЖКУ через банковское приложение было оплачено 150562 платежа, что почти в 1,5 раза превышает показатель прошлого года.



- Цифровые технологии всё шире проникают в каждую сферу жизни нашего клиента. Сегодня дистанционные сервисы банка помогают защитить и обезопасить наших клиентов, что особенно важно в текущих условиях. Любой платёж можно провести в режиме онлайн в любое время суток вне зависимости от местонахождения, достаточно иметь при себе гаджет с установленным приложением и подключением к сети Интернет, - сообщил Майдар Намзалов, начальник управления «Безналичные решения» Бурятского отделения Сбербанка.



В Сбербанк Онлайн можно настроить автоплатёж, чтобы определённая сумма в пользу поставщика услуг списывалась ежемесячно с выбранной карты. За сутки до исполнения платежа будет послано уведомление о планируемом списании, которое при необходимости можно отменить.



Сбербанк Онлайн сохраняет историю всех операций клиента. По каждому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка. Так можно решить большинство своих финансовых задач из дома, что особенно актуально в период пандемии COVID-19.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

