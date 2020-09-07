На аукцион за контракт в 12 миллионов никто не заявился
В Улан-Удэ не состоялся конкурс на отлов безнадзорных животных, сообщила пресс-служба администрации города. Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия участников торгов.
Сегодня, 7 сентября, комитет городского хозяйства объявил вновь открытый аукцион на 12 млн рублей на отлов безнадзорных животных. С победителем будет заключен муниципальный контракт до конца 2020 года.
До того, как определится основной подрядчик, для выполнения экстренных обращений жителей, комитет городского хозяйства заключил временный муниципальный контракт на сумму 585 тысяч рублей с ИП Степанов А.А.
- Близилось первое сентября, когда дети массово идут в школу, - нами было принято решение о заключении прямого договора с ИП Степановым на 585 тысяч рублей, - пояснил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Денис Очиров. - Предприниматель работал ранее с ООО «МИК» - Александром Комраковым, имеет опыт по отлову и ответственном обращении с животными.
С 1 января вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Теперь все здоровые безнадзорные собаки должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены обратно с обязательной фото и видеофиксацией.
В марте был заключен основной контракт до конца года на 8,4 млн рублей с ООО «МИК» на отлов 2395 собак. В августе генеральный директор ООО «МИК» Александр Комраков объявил о прекращении работы по отлову по собственным причинам. 19 августа был объявлен новый аукциона на отлов 1433 собаки, со стоимостью муниципального контракта 10 млн 512 тыс. рублей, который не состоялся. Итоги вновь объявленных торгов станут известны не ранее чем через две недели.
В Улан-Удэ не нашлось желающих ловить собак
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