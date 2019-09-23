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На границе с Китаем появится магазин Made in Buryatia

На границе с Китаем появится магазин Made in Buryatia
Бизнес, 
Магазин Made in Buryatia разместится в зоне беспошлинной торговли

В районе пункта пропуска Забайкальск – Маньчжурия в зоне беспошлинной торговли будет создан специализированный магазин-павильон Made in Buryatia. Продукцию в нём представят предприниматели Бурятии. Соглашение об этом было подписано в рамках первого молодёжного предпринимательского форума «Китай – Россия – Монголия - 2019» между Гарантийным фондом республики и управляющей компанией зоны беспошлинной торговли.

- Бурятские производители смогут на бесплатной основе презентовать свою продукцию в Китае, проверить спрос, адаптировать её к предпочтениям китайской стороны, найти покупателей и продавать свои изделия в Китай. Сопровождением деятельности магазина-павильона Made in Buryatia займется Центр экспорта Бурятии, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Первый молодёжный предпринимательский форум «Китай – Россия – Монголия - 2019» проходил с 10 по 13 сентября. В форуме приняла участие делегация предпринимателей из Бурятии - 18 предпринимателей и компаний во главе с министром промышленности и торговли Бурятии Сергеем Желтиковым. Форум проводился впервые для развития предпринимательских инициатив приграничных территорий Китая, России и Монголии. Теперь он станет постоянным.

Бурятская делегация представила проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, торговли продуктами питания, сувенирной продукции, логистики, переработки отходов лесопиления. Индивидуальный предприниматель Александр Разживин, который занимается производством и реализацией продукции из дикоросов, представил проект по открытию филиала своей компании в Маньчжурии. По результатам поездки он нашел китайских партнёров и готов поставлять продукцию на экспорт. Как и компания, которая с ноября 2018 года перерабатывает отходы лесопиления для производства топливных брикетов и древесного угля. Компания заключила контракт на поставку древесного угля в Китай.

Второй форум предпринимателей «Китай – Россия – Монголия – 2020» состоится в Бурятии в июне 2020 года.

Справка:

Зона беспошлинной торговли в городе Маньчжурия (Китай) — это специализированная площадка, созданная в приграничной зоне Китая и России. С 2017 года зона имеет упрощённый режим экспорта в Китай продукции, произведённой в России. В 2018 году через зону беспошлинной торговли в г. Маньчжурия Китай прошло более 1,2 млн человек.
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