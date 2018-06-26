В аптеке в Бурятии работал продавец без образования

Фирму привлекли к административной ответственности



Прокуратура Заиграевского района Бурятии провела проверку в ООО «АстрА», сообщает администрация района.



- В аптечном пункте ООО «Астра» лекарства продавал консультант, не имеющий фармацевтического образования, сертификата специалиста, - говорится в сообщении районной администрации.



ООО «Астра» привлечено к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Назначено наказание в виде предупреждения.

