В Забайкалье юридическое лицо оштрафовали на миллион рублей

Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении фирмы по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»



В сентябре 2016 года директор ООО «Фортуна» через посредника передал исполняющему обязанности руководителя управления Росреестра Забайкальскому краю взятку в сумме 20 тысяч рублей в целях скорейшей регистрации договора ипотеки общества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальскому краю.



- Несмотря на отрицание представителем юридического лица вины в совершении коррупционного правонарушения, мировой суд судебного участка № 14 Читы признал ООО «Фортуна» виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей, - уточнили в прокуратуре.



